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Giriş Tarihi: 23.12.2023 13:45 Son Güncelleme: 23.12.2023 13:47

YÖK mezunları en hızlı iş bulan üniversiteyi açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2023"te, "mezunları en kısa sürede iş bulan üniversite" Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) oldu.

AA
YÖK mezunları en hızlı iş bulan üniversiteyi açıkladı

GTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK'ün Türkiye'deki 208 üniversiteyi 74 farklı gösterge kapsamında değerlendirdiği rapor yayımlandı.

"Yurt içinde ilk işe başlama süreleri" ile ilgili verilerin ele alındığı raporda GTÜ, "mezunlarının ilk iş bulma süresinin en düşük olduğu üniversite" oldu. GTÜ öğrencileri, mezuniyetten sonra ortalama 3,5 ay içinde istihdama katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, rapordaki değerlendirmeden memnuniyet duyduklarını belirterek, "GTÜ olarak öğrencilerimizin mezuniyet sonrası başarılı bir kariyere başlaması için tüm imkanları sunmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda, öğrencilerimizin iş bulmalarına yardımcı olacak çeşitli programlar ve projeler yürütüyoruz. Bu çabalarımızın sonuçlarını görmek bizleri gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

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YÖK mezunları en hızlı iş bulan üniversiteyi açıkladı
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