Yüksek teknolojiye yüksek destek

Türkiye 23 yılda sanayi alanında büyümesini sürdürüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, yüksek teknoloji ve Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında verdiği destekleri de artırarak sürdürüyor. Bakanlık, sağladıkları desteklerle Türkiye'nin geleceğinde yerli ve milli ürünlerin de çıkmasını sağlıyor. Yüksek teknolojili üretim alanında kapasiteyi genişletecek birçok program hayata alınırken, stratejik alanlarda da projelere, Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi Programı'yla uygun koşullarda finansman sunuldu. Programa dahil edilen 73 projenin toplam yatırım büyüklüğünün 397 milyar lira olduğu belirtildi. 2025 yılı içerisinde güneş hücreleri, radar sistemleri, biyoteknoloji gibi alanlarda 270 milyar liraya yakın yatırım büyüklüğüne sahip ve 15 bin istihdam oluşturacak 13 büyük ölçekli ve yüksek katma değerli yatırıma proje bazlı devlet desteği de sunuldu.

TEKNOLOJİ HAMLESİ İLE 69 PROJE DESTEKLENDİ

Teknoloji Hamlesi Programı kapsamında 2025 yılı içerisinde 69 proje daha desteklenirken program kapsamında devam eden 224 yatırımın, dış ticarette 11.5 milyar dolar destek sağlaması bekleniyor. Yapay zekâ ile üretim gibi alanlarda da destekler artarak devam ediyor.