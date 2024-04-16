Yükümlülüklerini yerine getirmeyen X’e son uyarı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türkiye'de yasalar çerçevesinde belirlenen temsilci atama, idari para cezası gibi hiçbir yükümlülüğünü yerine getirmeyen sosyal medya uygulaması X'e bant daraltma uygulamaya hazırlanıyor. Bant genişliği yüzde 90 daraltılacağı için ilgili uygulamaya erişim de fiilen mümkün olmayacak. Bu ağa giren kişi hizmet alamayacak. Ülkemizde sosyal ağ sağlayıcıların yasal yükümlülükleri 5651 sayılı İnternet Yasası ile düzenlenirken, ağ sağlayıcılara Türkiye'de temsilci belirleme ve bildirme, raporlama yapma, yasa dışı içerikle mücadele etme, çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma gibi yükümlülükler getirilmişti.Eski adı Twitter olan, X adlı sosyal ağ sağlayıcısı ise bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden itibaren, yasal yükümlülüklerini yerine getirmedi. Yasal yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle öncelikle 10 milyon TL ve ardından 30 milyon TL idari para cezası uygulanan X bu idari para cezalarını da ödemedi. Bu kapsamda temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek veya tüzel kişilerin X üzerinde reklam vermesi daha önce yasaklanırken, tüm bu yaptırımlara rağmen X mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemeye devam etti. Hatta X işi öyle bir boyuta vardırdı ki hakimlikler tarafından tesis edilen kararların gereğini yerine getirmekte de isteksiz davrandı. Özellikle X'in Avrupa Birliği düzenlemesi olan 2022 tarihli Dijital Hizmetler Yasası'na uyum sürecinde ve bu çerçevede resmî iletişim noktalarını belirleme konusunda gösterdiği özen ve hızı Türkiye'de göstermediği görüldü. Bu durum X'in Türkiye'deki kullanıcıların veri güvenliği ve ifade özgürlüğü gibi temel hak ve özgürlüklerine yönelik taahhütlerini de sorgulanır hale getirdi.EDİNİLEN bilgiye göre BTK, X'in uyum çabalarındaki tutarsızlıkları gidermesi ve 5651 sayılı Kanun'a derhal uyum sağlaması için girişimde bulunurken, gelinen noktada yaptırımların bir sonraki aşaması olan sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90 oranına kadar daraltılması olacak. Diğer sosyal ağ sağlayıcılarda olduğu gibi X'in de yasal yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli her türlü yardım ve rehberliğin BTK tarafından verilmeye devam edileceği, X tarafından derhal eyleme geçilmesi ve bu alanda ilerleme kaydedilmesinin yasal yaptırım adımına geçilmemesi açısından önemli olduğu öğrenildi.