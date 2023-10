Yüreğir’de büyük dönüşüm depreme dayanıklı konutlar

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Kocaispir, konutların radye temel ve tünel kalıp uygulaması yapıldığını ifade ederek, "Her bloğun oturum alanı yaklaşık 700 metrekare. Her 700 metrekareye yaklaşık 146 fore kazık çakılıyor. Her bir fore kazığın çapı 80 cm, derinliği yaklaşık 20 metre. Böylece depreme dayanıklı ve Allah korusun olası bir depremde hiçbir şekilde vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için büyük bir çaba gösteriliyor. Fore kazık yanında radye temel ve tünel kalıp uygulaması da yapılıyor. Hızlı bir şekilde inşaatımız ilerliyor" diye konuştu.

Projeyi yakından takip ettiğini vurgulayan Başkan Kocaispir, "110 bin metrekare dönüşüm alanının yaklaşık 40 bin metrekaresi peyzaj ve sosyal donatılardan oluşuyor. İnşallah burası tamamlanıp vatandaşlarımız evlerine geçtiğinde sosyal donatıları, parklarıyla Adana'nın en güzel mahallelerinden birinde oturacaklar. Ümit ediyoruz ki mahallemizdeki bu dönüşüm çevresindeki diğer mahallelere de öncülük edecek. Projenin devamını yakinen takip ediyorum. Burada hak sahibi olan vatandaşlarımız müsterih olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalar bitecek ve vatandaşlarımız keyifli bir mahallede huzurla oturacaklar" şeklinde konuştu.