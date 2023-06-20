Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, mayısta YD-ÜFE'de aylık yüzde 0,45, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 32,13, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,23 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 67,27 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 26,05, imalatta yüzde 32,24 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara malında yüzde 30,05, dayanıklı tüketim malında yüzde 39,88, dayanıksız tüketim malında yüzde 36,35, sermaye malında yüzde 39,51 artış gerçekleşirken enerjide yüzde 14,87 azalış kaydedildi.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,48, imalatta yüzde 0,45 artış şeklinde hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri, ara malında 0,39, dayanıklı tüketim malında yüzde 0,73, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,29, sermaye malında yüzde 1,49 artış yönünde olurken, enerji yüzde 9,07 azalış şeklinde gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 4 alt sektör daha düşük, 21 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE'ye göre azalış gösteren tek alt sektör yüzde 14,87 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar yüzde 50,57, içecekler yüzde 49,89, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 48,93 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 5 alt sektör daha düşük, 20 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık bakıldığında kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 9,07, metal cevherleri yüzde 1,68, ana metaller yüzde 0,49 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler olarak hesaplandı. Buna karşılık basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,05, diğer mamul eşyalar yüzde 3,36, tütün ürünleri yüzde 3,11 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2019 1,83 -1,79 3,44 4,93 4,19 -3,24 -2,33 -1,41 0,82 1,17 -0,45 1,81 2020 2,39 0,77 3,48 5,46 1,47 0,95 1,64 7,46 3,08 4,62 2,02 -0,76 2021 -1,37 -2,46 7,45 7,14 4,69 3,93 0,34 -0,92 1,55 7,93 13,49 25,92 2022 3,25 2,35 7,29 2,61 6,51 9,18 0,66 2,64 0,67 1,34 2,28 2,77 2023 4 0,42 1,65 2,43 0,45

YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle: