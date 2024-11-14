Yurtdışında kazanıyor ülkemize yatırıyoruz

3 farklı ülkede birçok dev projeye imza atan Rönesans Holding, odağına Avrupa pazarını aldı. Avrupa'nın müteahhitlik alanında en büyük ilk 10 şirketinden biri olan Rönesans, 2015'te bünyesine kattığı Hollanda'nın köklü şirketlerinden Ballast Nedam ile kıtadaki etkinliğini her geçen gün daha da artırıyor. Gelirlerinin yüzde 50'sinden fazlasını yurtdışından elde ettiklerini söyleyen Rönesans Holding Yönetim Kurulu Başkanı İpek Ilıcak Kayaalp,Yurt dışında kazanıyor, ülkemize yatırım yapıyoruz" dedi. Rönesans'ın bir Türk şirketi olmasından gurur duyduklarını anlatan Kayaalp, "Yurtdışında bugüne kadar 40 milyar euroluk iş yaptık, bunun 8 milyar eurosu ile Türkiye'ye yatırım yaptık. 5 yılda ülkemizde 4 milyar euroluk yatırım yapacağız" diye konuştu.Kayaalp, Avrupa'daki en büyük iştiraklerinin Ballast Nedam aracılığıyla Avrupa'nın en yeşil projelerine imza atıklarını belirterek, "2030'a kadar şantiyelerde yüzde 100 karbon nötr olmayı, 2040 yılına kadar ise enerji nötr inşaat hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" şeklinde konuştu.Önümüzdeki 5 yılın kendileri için yeni bir dönem olacağını söyleyen Kayaalp, "Yeni dönemde yatırım grubunun büyümesine odaklanacağız. 5 yıl sonra ülkemizde gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım tutarının 12 milyar euroyu geçeceğini, ülkemize sağladığımız doğrudan yabancı yatırım tutarının 2.5 milyar euroya, yabancı finansman tutarının ise 7 milyar euroya yaklaşacağını öngörüyoruz" dedi. Türkiye'de yatırımda ağırlığın petrokimyada olacağını söyleyen Kayaalp, "Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi'nde, 2 milyar dolar yatırımla polipropilen üretim tesisi kuracağız. Bu yatırım, cari açığımızın azaltılmasına yılda 250 milyon dolarlık katkı sunacak" diye konuştu.