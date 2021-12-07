Yurtiçi Kargo Takip 2021 - Yurtiçi Kargom Nerede, Kargo Takip Numarası İle Gönderi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Yurtiçi kargo yalnızca bireysel gönderilerin değil, aynı zamanda kurumsal müşterilerin gönderilerini de ileten, e-ticaret sitelerinden oluşturulan siparişler ve gönderilerin de ulaşımını sağlamayan bir firmadır. Yurtiçi kargo aracılığı ile ulaşımı sağlanan tüm gönderi ve ürünlerin takip işlemlerinin yapılması mümkündür. Kullanıcılarının 'Yurtiçi kargo takip' işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirilebilmesi için farklı yöntemler geliştirilmiştir.

Yurtiçi kargo takip işlemleri nasıl yapılır?

Yurtiçi kargo şirketi üzerinden yaptığınız e-ticaret alışverişlerinde, kargo şubesine giderek veya kurye çağırarak yaptığınız gönderilerde kargonuzun takibini yapmanız mümkündür. Özellikle günümüzde teknolojinin gelişmesiyle modern hayat oldukça hızlı bir hal aldı. Böylelikle insanlar işlemlerini en kısa sürede çözebilecekleri yöntemlere yöneldiler. 'Yurtiçi kargo takip sorgulama' işlemleri için de buna yönelik pratik yöntemler bulunmaktadır.

İnternet üzerinden kargo sorgulama nasıl yapılır?

Yurtiçi kargo gönderi takiplerini internet üzerinden firmanın kendi web sitesi aracılığı ile yapmak en hızlı yöntemlerden biridir.

https://www.yurticikargo.com/

Yukarıdaki linke tıklayarak firmanın internet adresine girin. Açılan ekranda gönderi takip kodunuzu girmeniz gereken kısma kodunuzu girin. 'Sorgula' butonuna tıkladıktan sonraki sayfada sorgulamanızı gerçekleştirmiş olacaksınız ve kargonuzun gönderim yolculuğundaki hangi aşamada olduğunu görüntüleyebileceksiniz.

Yurtiçi kargo takip numarası sorgulama işlemleriniz sırasında kullanacağınız önemli bir numaradır. Genellikle yaptığınız e-ticaret sonrasında tarafınıza SMS yoluyla bu kod iletilmiş olur. Eğer alıcı değil göndericiseniz ve şube aracılığı ile gönderim yapıyorsanız yine bu kod şube tarafından size verilecektir. Sorgulama işlemlerinizin tümünde bu kodu kullanabilirsiniz.

Eğer Yurtiçi kargo canlı destek ile internet üzerinden iletişime geçmek istiyorsanız yine bu web sitesini kullanabilirsiniz. Ve kargonuzla ilgili öğrenmek istediklerinizi bu şekilde de sorgulatabilirsiniz.

Telefon ile kargo sorgulama nasıl yapılır?

Kargo sorgulama işlemleriniz için kullanabileceğiniz yöntemlerden biri de telefon aracılığı ile yapacağınız işlemlerdir. Yurtiçi kargonun bu tür sorgulama işlemleri için oluşturduğu iletişim numarasını aramanız yeterli olacaktır.

Çağrı Merkezi numarası: 444 99 99

Bu numara üzerinden yapacağınız görüşmelerde, müşteri temsilcisine kargo takip kodunuzu ya da kargo işleminizde kullandığınız kayıtlı olan cep telefon numarası bilginizi vererek sorgulama yapabilirsiniz. Böylelikle gönderinizin güncel durumunu öğrenmiş olacaksınız.

Eğer Yurtiçi kargonun da anlaşmalı olduğu e-ticaret sitelerinden oluşturduğunuz bir sipariş ile ilgili sorgulama yapacaksanız çağrı merkezini aradıktan sonra ayrı bir tuşlama yaparak hızlıca gönderi sorgulamanız da mümkündür.

Çağrı merkezini kullanarak gönderi takip sorgulama işlemleri dışında da işlemler yapabilirsiniz. Adresinizden gönderimini gerçekleştirmek istediğiniz kargolar için kurye çağırmak istiyorsanız yine bu numaradan iletişime geçebilirsiniz. Kargonuz şubeye teslim edilmiş ama nereden alacağınızı bilmiyorsanız size en yakın olan Yurtiçi kargo nerede öğrenebilirsiniz.

Mobil uygulama ile sorgulama

Yurtiçi kargo tüm sorgulama ve diğer işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz mobil uygulamasına sahiptir. İOS veya Android işletim sistemindeki tablet veya akıllı telefonlarınıza bu uygulamayı ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Eğer sık sık gönderi takip işlemleri yapma durumundaysanız bu uygulamalar işinizi oldukça kolaylaştıracaktır.

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Uygulamayı indirdiğinizde açılan ekranda size bazı seçenekler sunulmaktadır. 'Gönderi Sorgula', 'Gönderi Yap', 'Şube Sorgula' gibi seçenekleriniz vardır. Yapmak istediğiniz işleme göre gerekli bilgileri girmeniz yeterli olacaktır.

Yurtiçi kargonun mobil uygulamasını İOS işletim sistemi üzerinden indirmek için tıklayınız: https://apps.apple.com/tr/app/yurti%C3%A7i-kargo/id358749389?l=tr

Yurtiçi kargonun mobil uygulamasını Android işletim sistemi üzerinden indirmek için tıklayınız: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yurticikargo.android HYPERLINK "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yurticikargo.android&hl=tr"& HYPERLINK "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yurticikargo.android&hl=tr"hl=tr

Şubeden Yurtiçi kargo sorgulama işlemleri

İnternet, mobil uygulama ve telefon üzerinden yapılan sorgulamalara göre daha az tercih edilen bir yöntemdir. Ancak bazı durumlarda da şubeye gitmeniz gerekebilmektedir. Örneğin kargonuzun adresinize teslimi sırasında yaşanan sorunlarda, adres değişikliklerinde, eksik veya hatalı adres girilmesi durumunda, kargo getirildiği zaman evde bulunmamanız gibi durumlarda gönderiniz kurye tarafından adresinize en yakın şubeye teslim edilir. Birkaç gün içerisinde size şubeden giderek kargonuzu almanız ile ilgili bilgilendirme yapılır. Bu gibi durumlarda şubeye gitmeniz gerekmektedir.

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Şubeden yapacağınız sorgulama işlemleri için ise yine kargo gönderi numarası veya cep telefonu isim, soyisim gibi bilgiler gereklidir. Şubede görevli çalışanlar aracılığı ile kargonuzun güncel durumu sorgulanır ve hangi aşamada olduğu bilgisi tarafınıza iletilir. Burada yapılan sorgulama internet veya telefon üzerinden yapılan sorgulamalardan pek de farklı değildir. Bu yüzden en son tercih edilen yöntemlerden biri şubeden sorgulamadır.

Şubeye gitmeniz gerekiyor ancak size en yakın şubenin nerede olduğunu öğrenmek istiyorsanız https://www.yurticikargo.com/tr/online-servisler/sube-sorgula linkine tıklayarak sorgulama ekranına gidebilirsiniz.

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