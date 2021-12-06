Sürat Kargo Takip 2021 - Sürat Kargom Nerede, Kargo Takip Numarası İle Gönderi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tablet, akıllı telefon, bilgisayar gibi cihazların kullanımıyla birlikte günümüzde e-ticaret sektörü gün geçtikçe daha yoğun bir hal almaya başladı. Hemen her ürünün internet aracılığı ile alınabiliyor olması, kolay alışveriş imkanları, kişilerin kapısına kadar hizmetin ulaştırılması vb. birçok etken bu yoğunluğu arttırmaktadır. Her gün binlerce vatandaş kargolarının adreslerine ulaştırılmasını bekliyor ve ya yeni kargo gönderimi gerçekleştiriyor. Sürat kargo, bireysel ve kurumsal gönderilerinizin ulaşımını gerçekleştiriyor. 'Sürat kargo gönderi takip' işlemlerini nasıl yapacaklarını merak eden vatandaşlar bunu birkaç farklı yöntemle yapabilmektedir. İşte 'kargom nerede' sorunuzun cevabı ve 'sürat kargo takip' numarası ile yapabileceğiniz işlemler…

Sürat kargo takip işlemleri nasıl yapılır?

Sürat kargo takip işlemleri, şubeler aracılığı ile, internet üzerinden veya telefon kullanılarak yapılabilmektedir. Bu seçeneklerden hangisini seçeceğiniz tamamen size kalmış olup tüm yöntemler için aynı sonucu alacağınızı söyleyebiliriz.

İnternet üzerinden kargo sorgulama nasıl yapılır?

Siparişini verip kargoda görünen ürününüzün nerede olduğunu öğrenebilmek için 'sürat kargo takip numarası' ile internet üzerinden bilgi alabilirsiniz.

Firmanın kendi internet adresinden kargo sorgulama işlemlerinizi yapmak için:

https://www.suratkargo.com.tr/sk-kargotakip#

Yukarıdaki linke tıklayınız. Açılan ekranda, sorgulamasını yapmak istediğiniz gönderinin takip numarasına göre mi yoksa fatura numarasına göre mi sorgulatmak istediğinizi seçmelisiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra ok işaretine tıklayın ve tercih ettiğiniz kodu ilgili boşluğa girdikten sonra 'sorgula' butonuna tıklayın. Gönderinizin nerede olduğuyla ilgili güncel bilgiye böylelikle ulaşmış olacaksınız. Siparişinizin 'web sipariş koduna göre' sorgulamasını da bu link üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Kargo takip numaranızı unuttuysanız veya kaybettiyseniz bu da bir seçenek olarak kullanılabilir.

Ayrıca bu link üzerinden yurtdışı gönderilerinin takibini de yapmanız mümkündür.

Şubeden kargo sorgulama

Gönderi takipleriniz için bizzat size en yakın Sürat kargo şubesine gidebilirsiniz. Buradan gönderinizin güncel durumu hakkında bilgi edinmeniz mümkündür. Şube, sizden kargonuzun durumunun bilgisini vermek için isim soy isim ve gönderi takip numarası gibi bilgilerinizi talep edebilir.

Size ulaşmasını beklediğiniz gönderileriniz varsa ve bu gönderi siz evinizde yokken geldiyse, daha sonra kendiniz gidip alabilmeniz için kargonuz size en yakın şubeye teslim edilir. Size en yakın şubeyi öğrenmek için https://www.suratkargo.com.tr/sk-enyakinsube# adresine giriş yapabiliriz. Açılan ekrandan bulunduğunuz il ve ilçe bilgilerinizi ilgili boşluğa girdiğinizde size yakın tüm şubeleri görüntülemeniz mümkündür.

Sürat kargo nerede diye merak ediyorsanız size en yakın şubeyi bulmanın tek yolu internet değil. Aynı zamanda Sürat kargo iletişim numarasını -0850 202 0 202- arayarak şubelerle ilgili sorularınızı da sorabilirsiniz.

Telefon aracılığı ile kargo sorgulama

Sürat kargo takip işlemlerini internet kullanmayan vatandaşlar telefon ile de yapabilmektedirler. Bunu sağlayabilmek için özel kurulmuş bir çağrı merkezi bulunmakta olup, bu yöntem her ne kadar internetten sorgulamaya göre biraz daha fazla vakit alsa da internetten sorgulama kadar güvenilir ve pratiktir.

Kargo takip işlemleriniz için arayacağınız çağrı merkezi'nin numarası:

0850 202 0 202

Aramanız sonucu iletişime geçeceğiniz müşteri temsilcisi size bazı sorular soracaktır. Kargo takip numaranızı ve gerekli bilgileri vermeniz durumunda sizi kargonuzun güncel durumu hakkında bilgilendirecektir. Bazı durumlarda isim soy isim bilgisiyle de kargonuz hakkında bilgi edinebilirsiniz. Sürat kargo takip no sorgulama işlemleri bu kadar kısa ve kolay işlemlerdir. Çağrı merkeziyle yapacağınız telefon görüşmeleri ancak belirlenmiş mesai saatleri içerisinde mümkün olmaktadır. Mesai saatleri dahilinde yapılmayan çağrılarda bırakacağınız sesli mesajlar, mesai saatleri başladığı zaman operatörler tarafından dinlenerek cevabı verilecektir.

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Sürat kargo mesai saatleri

Kargo şirketlerinin hepsinde olduğu gibi Sürat kargoda mesai saatleri yoğun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Vatandaşların gönderi ulaştırma işlemlerini mümkün olan en kısa sürede talep ediyor olmaları bu yoğunluğu arttırmaktadır. Kargo şirketleri de buna bağlı olarak mümkün olan en kısa sürede gönderimlerini gerçekleştirmektedir. Sürat kargo, her kargo şirketi gibi Pazar günleri kapalıdır. Haftanın geri kalan her günü hizmet vermeye devam etmektedir.

Sürat kargo mesai saatleri, ülkedeki coğrafi koşullara göre değişiklik göstermektedir. Şirket tarafından belirtilen çalışma saatleri şu şekildedir.

Batı illerinde hafta içi çalışma saatleri: 09:00 – 18:30

Batı illerinde hafta sonu çalışma saatleri: (cumartesi) 09:00 – 14:30

Doğu illerinde hafta içi çalışma saatleri: 08:30 – 18:00

Doğu illerinde hafta sonu çalışma saatleri: (cumartesi) 08:30 – 14:00

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