Yüzde 17 arttı! Kredi kartı sayısı 1 yılda 100 milyona yaklaştı

Nakit kullanımının azaldığı ve kartlı ödemelerin büyüme eğilimi gösterdiği, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından yayımlanan verilerde yeniden teyitlendi. Rapora göre Türkiye'de kredi kartı sayısının 100 milyona yaklaştığı görüldü. Öte yandan kredi kartı sayısındaki artış, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 17 oldu.



BKM tarafından yayımlanan Ekim 2022 kart istatistikleri raporu, kart sayılarının arttığını, kartlı ödemelerin büyüdüğünü ve nakit kullanımının azaldığını bir kez daha ortaya koydu. Rapora göre Türkiye'de kredi kartı sayısının 96,8 milyona ulaşarak 100 milyona yaklaştığı görüldü. Öte yandan kredi kartı sayısındaki artış, bir yıl öncesine kıyasla yüzde 17 oldu. 2022'de kredi kartıyla yapılan toplam ödeme tutarındaki artış ise yüzde 123 oldu ve kredi kartlarıyla yaklaşık 300 milyar TL tutarında ödeme yapıldı. Kredi kartlarındaki büyüme, kredi kartı karşılaştırma platformlarının verilerine de yansıdı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Hesapkurdu.com Bankacılık İş Geliştirme Müdürü Orhun Çağlar Atilla, "Tüketiciler en avantajlı kredi kartını seçebilmek için farklı bankaların veya finansal kuruluşların sunduğu alternatiflere bakıyor. Hesapkurdu.com olarak kredi, kredi kartı, sigorta veya mevduat hesabı gibi banka ve sigorta ürünlerini tek platformdan karşılaştırma olanağı veriyoruz. Ayrıca kredi kartlarını karşılaştırırken Hesapkurdu'nu kullanmaları durumunda başka yerde elde edemeyecekleri ilave kazanımlar da sunuyoruz. Hesapkurdu.com üzerinden yapılan kredi kartı başvurusu sayısı, bir yıl önceye kıyasla yüzde 25 arttı" dedi.