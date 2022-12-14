Yüzde 44 arttı! Karadeniz’in su ürünleri ihracatı 233 milyon dolara ulaştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, bölgeden 11 ayda 23 ülkeye su ürünleri ihraç edildiğini söyledi.

Bölgeden 32 bin 665 tonluk su ürünü dış satımı karşılığında 233 milyon 260 bin 557 dolar gelir sağlandığını belirten Gürdoğan, su ürünleri ihracatının 26 bin 631 ton karşılığı 162 milyon 115 bin 401 dolar kazanılan geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 23, değerde yüzde 44 arttığını ifade etti.

Gürdoğan, en fazla ihracatın Rusya Federasyonu'na yapıldığını kaydederek, "Yılın 11 ayında Karadeniz'den Rusya Federasyonu'na 103 milyon 574 bin 121 bin dolarlık su ürünü ihraç edildi. Rusya Federasyonu'nu 38 milyon 196 bin 7 dolarla Hollanda, 29 milyon 723 bin 688 dolarla Birleşik Krallık takip etti." dedi.

Karadeniz ihracatının 128 milyon 708 bin 342 dolarlık payını Doğu Karadeniz'in sırtladığını aktaran Gürdoğan, bölgeden ocak-kasım döneminde 19 ülkeye 128 milyon 708 bin 342 dolarlık su ürünü satıldığını kaydetti.

Gürdoğan, su ürünlerinin bölgenin en önemli ihraç kalemlerinden olduğuna işaret ederek, gelecek yıl söz konusu potansiyel artırılarak ihracattan elde edilen gelirin katlanacağına inandıklarını sözlerine ekledi.