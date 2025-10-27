Yüzyılın Konut Projesi için 30 soru,30 cevap! Bakan Kurum merak edilen tüm soruları yanıtladı

3. Kimlere ne kadar kontenjan sağlanacak?

*Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi (Kıbrıs, Kore): %5

*Engelli vatandaşlarımız: %5

*Emekli vatandaşlarımız: %20

*3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10

*Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlarımız: %20

*Diğer alıcı adayları

4. "Genç" kategorisine kimler başvurabilir?

10 Kasım 1995 tarihi ve sonrasında doğmuş olup, 18 yaşını doldurmuş olan vatandaşlar (18-30 yaş) bu kategoriye başvuru yapabilecek.

5. "Üç ve daha fazla çocuklu aileler" kategorisine kimler başvurabilir?

Bakmakla yükümlü olduğu 19.12.2007 tarihinden sonra doğan 18 yaşından küçük en az 3 çocuğu olanlar başvuruda bulunabilecek.

6. İkamet şartları nelerdir?

Başvuru yapılacak yerlerde (il ise ilde, ilçe ise ilçede, belde ise beldede) adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

"Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri" kategorisinde başvuru yapacak olanların, proje ilinde 3 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması gerekecek.

7-Projenin gelir şartı İstanbul ve diğer iller için farklı mı?

Evet. İstanbul için; hane halkı aylık net geliri en fazla 145 bin TL, diğer iller için hane halkı aylık net geliri en fazla 127 bin TL olmalı.

8. Konutlar hangi ödeme koşullarıyla satılacak, İstanbul ve Anadolu illeri için koşullar değişecek mi?

Tüm konutlar %10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.

Anadolu'da 1+1 konutların taksit tutarı 6 bin 750 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksiti 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 938 TL olacak.

İstanbul'da 55 metrekarelik 1+1 konutların taksit tutarı 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1 konutların taksit tutarı 11 bin 63 TL olacak.