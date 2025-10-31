Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 31.10.2025 09:33 Son Güncelleme: 31.10.2025 09:45

Yüzyılın Konut Projesi'nde ilk görüntüler: Bakan Kurum örnek daireleri paylaştı

Giriş Tarihi: 31.10.2025 09:33

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde yapılacak evleri paylaştı. Bakan Kurum, "Yüzyılın Konut Projesi ile yapacağımız evleri gördünüz mü?" İfadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nde yapılacak evleri paylaştı. Bakan Kurum paylaşımında "Yüzyılın Konut Projesi ile yapacağımız evleri gördünüz mü?" ifadelerine yer verdi.

EVLERİN BÜYÜKLÜKLERİ VE SATIŞ FİYATLARI

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1'lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin TL'den satışa sunulacak. Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

İstanbul'da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 950 bin TL'den satışa sunulacak. İstanbul'da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi. İnşa edilecek evlerin yüzde 40'ı yani 200 bin adedi 80 metrekarelik 2+1 konutlardan oluşacak. Yüzde 30'u yani 150 bin adedi 65 metrekarelik 2+1, kalan 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 konutlardan oluşacak.

