Zam için geri sayım

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yarın gerçekleştiriyor. İşçi tarafının yeni katılması beklenmezken, zam rakamlarına alt yapı olacak veriler masaya yatırılacak. Asgari ücrete yapılacak zamma ile farklı senaryolar gündeme gelirken, Merkez Bankası anketinden çıkan yüzde 31.17'lik yıl sonu enflasyon beklentisi zam senaryosunu da şekillendirdi.

31 ARALIK'TA BİTECEK

7 milyonun üzerinde çalışan başta olmak üzere milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yeni asgari ücret pazarlık süreci 31 Aralık'a kadar sonuçlandırılacak. Belirlenecek yeni ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 TL.

VERİLER MASAYA GELECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. İşçi kanadı temsil eden Türk-İş'in katılması öngörülmeyen toplantıda bu kez asgari ücrete yapılacak zamma alt yapı oluşturan veriler masaya yatırılacak. Asgari ücret zammı açıklanmasının geçmiş yıllarda olduğu gibi son dakikaya kalması beklenmiyor. Zam oranının son toplantıya kalmadan üçüncü toplantıda netleşmesi öngörülüyor.

28.933 TL'YE ÇIKABİLİR

Peki asgari ücret yıl sonunda ne kadar olacak? Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 31.17 çıktı. Yıl sonu enflasyon rakamı dikkate alınarak asgari ücrete zam yapılması halinde 7 milyonu aşan asgari ücretlinin maaşı 28 bin 993 TL'ye çıkacak.

ÇALIŞANIN VE EMEKLİNİN HER ZAMAN YANINDAYIZ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçesi görüşülürken, yaptığı konuşmada, "Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin her zaman yanında olduk 23 yılda aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artışlar yaparak alım güçlerini destekledik. 2002'de 392 lira olan en düşük memur maaşını reel olarak yüzde 225 artırarak 50 bin 503 liraya yükselttik. Dolar bazında en düşük memur maaşı 238 dolardan 1.183 dolara yükseldi. 2002'de 184 lira olan asgari ücret yüzde 203 artarak 22 bin 105 liraya ulaştı. Dolar bazında ise asgari ücret 112'den 518 dolara yükseldi" dedi. Hane halkına enerji sübvansiyonlarının sürdüğünü ifade eden Şimşek, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi ile mevcut sosyal yardım programlarını tek bir çatı altında toplayacaklarını kaydederek, "Bu çerçevede, işgücüne katılıma mâni olmayacak şekilde bütünleşik yapıda bir sosyal yardım programının pilot bir projeyle 2026'da başlatılmasını öngörüyoruz" diye konuştu.