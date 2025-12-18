Zeytinyağı alım fiyatı açıklandı! Yemeklik zeytinyağı ne kadar oldu?

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, zeytinyağı alım fiyatlarını açıkladı. Nisan ayına kadar 140 TL olan 5 asit zeytin yağının alım fiyatı son bir ayda yüzde 35 artarak 190 TL'ye yükselirken cizemlik yemeklik yağ ise 305 TL olarak açıklandı.