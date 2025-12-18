Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.12.2025 09:42

Zeytinyağı alım fiyatı açıklandı! Yemeklik zeytinyağı ne kadar oldu?

Bu yıl rekoltesi düşük olan zeytinyağı için TARİŞ alım fiyatlarını açıkladı. Yemeklik zeytinyağı fiyatı 305 TL oldu.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği, zeytinyağı alım fiyatlarını açıkladı. Nisan ayına kadar 140 TL olan 5 asit zeytin yağının alım fiyatı son bir ayda yüzde 35 artarak 190 TL'ye yükselirken cizemlik yemeklik yağ ise 305 TL olarak açıklandı.

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği tarafından açıklanan fiyatlar şu şekilde:

Yemeklik yağlarda;

0,3 asit 305 TL,

0,5 asit 295, 0,8 asit 290 TL,

1 asit 265 TL,

1,5 asit 245 TL,

2 asit 225 TL

Naturel sızma yağlarda;

0,3 asit 295 TL,

0,5 asit 285 TL,

0,8 Asit 280 TL,

1 asit ham yağ ise 202 TL

