Zeytinyağı fiyatı yüzde 20 düşecek

2024 yılı için dünya genelinde zeytinyağı üretiminde artış bekleniyor. Avrupa'da küresel iklim krizi sebebiyle rekoltede yaşanan düşüşün, özellikle İspanya ve İtalya'da normale dönmesi öngörülüyor. Türkiye'de ise bu yıl 'var yılı' olarak nitelendiriliyor. Bu durum, zeytinyağı fiyatlarında önemli bir düşüşe neden oldu. Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, toptan satışlarda ve ihracatta zeytinyağı fiyatlarının hızla gerilediğini belirterek, "Yurt içi ambalajlı yağ satışlarında yüzde 15-20 civarında fiyat düşüşü yaşanıyor. Bu yıl rekoltenin 300- 350 bin ton seviyelerinde olacağını tahmin ediyoruz" dedi. Türkiye, 2022-2023 döneminde 421 bin tonluk zeytinyağı üretimi ile dünyada ikinci sıraya yerleşmişti. Bu üretimin 150 bin tonu iç piyasada tüketilirken, 150 bin tonu ise ihraç edildi. Kalan 150 bin ton ise stok olarak devredildi. Uçar, bu yıl da dünya ikinciliği beklentisini dile getirdi.Uçar, sektörün büyümesi için teknoloji yatırımlarının ve akıllı tarım uygulamalarının önemine dikkat çekti. Bunun yanı sıra zeytinyağında kaliteyi bozan saklama koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Uçar, "Zeytinyağı sektöründe lisanslı depoculuk sisteminin bir an önce kurulması gerekiyor. Bu, üretici, tüccar ve ihracatçıların yıl boyunca ihtiyaç duyduğu borsayı oluşturacak" dedi. Zeytinyağı üretiminde ve ihracatında dünyada güçlü pozisyonunu koruyan Türkiye, sektörün daha da büyümesi için atılacak adımlarla küresel pazarda daha rekabetçi olmayı hedefliyor.