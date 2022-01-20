Zincir marketlerin fiyat oyunu yazışmalarda: "Zam için hazırlanıyoruz"





Yetkili: Bugün geçmiş, A101'de bir çalışanın keyfi yerindeydi. Onlar da şimdi geçiyorlarmış. Yine dosyada bir WhatsApp grubunda Savola ile Migros çalışanı arasındaki şu konuşmaya yer verildi.

Savola çalışanı: Adamlar düşecek, lütfen fiyatı düzeltin.

Migros çalışanı: A-101 4.5 litre 39.95 değil mi? 4 litre parite 35.5 geliyoruz zaten.

Savola çalışanı: Konuşalım. Fiyat geçişi attım. 5 litre ve 4 litreler için A101 ile birlikte organize etmemiz lazım. Cuma kaçta gelelim?

Migros çalışanı: Cuma 15.00 organize edelim. Zam yapacağız, hazırlanıyoruz."