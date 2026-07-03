Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, 5. Tarım Ekosistemi Buluşması kapsamında A Para'dan Ahmet Tunahan Şimşek'in sorularını yanıtladı. 1 trilyon liralık kredi hacmine ulaştıklarını belirten Çakar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
TARIM KREDİLERİNDE 1 TRİLYON TL EŞİĞİ AŞILDI
81 ilden 2.500 üreticinin katıldığı organizasyonda konuşan Alpaslan Çakar, 1 milyon üreticiye ulaştıklarını belirterek güncel rakamları paylaştı:
"Güncel rakam bugün itibarıyla; biz 1 milyon civarında üreticimize 1 trilyon TL'lik krediye ulaştık. Tarımsal kredi için konuşuyorum". Çakar, bu desteğin bankanın 163 yıllık tarımı finanse etme misyonunun bir parçası olduğunu vurguladı.
Ziraat Bankası'ndan tarıma 1 trilyonluk dev destek! Alpaslan Çakar: "Yüzde 70'i tek başımıza sırtlıyoruz" | Video
ÇİFTÇİYE DEVLET DESTEĞİ: KREDİLERİN %90'I SÜBVANSİYONLU
Kredilerin maliyet yapısına ilişkin detaylar veren Çakar, çiftçinin üzerindeki faiz yükünün büyük bir kısmının devlet tarafından üstlenildiğini açı. Çakar, kredi şartlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Bu kredilerin %90'ı sübvansiyonlu kredi. Sübvansiyonlu krediler demek şu demek aslında: Faizinin bir kısmının Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığı krediler demek... Bu 1 trilyon TL'lik kredinin %90'ı sübvansiyonlu kredidir. Bu sübvansiyonlu kredilerin de ortalama faizinin %70'inin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanan bir kredilendirmeden bahsediyoruz."
Çakar ayrıca, sübvansiyonlu kredilerin %23'ünde faizin tamamının devlet tarafından karşılandığını belirtti.
SEKTÖRÜN %70'İNİ TEK BAŞINA ZİRAAT BANKASI SIRTLIYOR
Ziraat Bankası'nın tarım sektöründeki domine edici rolüne dikkat çeken Genel Müdür Çakar, bankanın pazar payını, "Bugün Türkiye'de tarım sektörüne kullandırılan her 100 liralık kredinin 70 lirasını Ziraat Bankası kullandırmış durumda... Biz Türkiye'deki tarımsal kredilerin %70'ini tek başına kullandıran bankayız." sözleriyle özetledi.
Çakar, toplam kurumsal kredilerde %21, yabancı para kredilerinde ise %17 civarında pazar payına sahip olduklarını ekledi.
EKOSİSTEM YAKLAŞIMI İLE TARLADAN TABAĞA DESTEK
2021 yılında başlatılan buluşmaların neden "ekosistem" olarak adlandırıldığını açıklayan Çakar, tüm paydaşların bu süreçte yer alması gerektiğini belirtti. Çakar, "İsmine ekosistem dedik. Niye ekosistem? Çünkü bu bir yolculuk; bütün paydaşların yer aldığı bir ekosistem olması gerekiyordu. Herkesin yer alması lazımdı... Aslında tarladan tabağa olan bütün süreçte ya da hammadde boyutu itibarıyla, tarımsal sanayi itibarıyla bütün paydaşların bir araya geldiği bir organizasyon" diye konuştu.
YIL SONUNDA FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ
Enflasyon ve para politikasına dair değerlendirmelerde de bulunan Alpaslan Çakar, tarımsal rekoltenin bu yıl çok iyi olacağını ve bunun enflasyonla mücadeleye destek vereceğini öngördü. Politika faizine yönelik beklentisini ise şu sözlerle aktardı:
"Enflasyondaki düşüşe paralel olarak yıl sonuna doğru politika faiz oranının da yavaş yavaş, belli bir program dahilinde ineceğini düşünüyorum."
Geçen yılın aksine bu yıl kuraklık sorunu yaşanmadığını ve yağışların verimli olduğunu belirten Çakar, gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki negatif etkisinin azalacağını öngördü