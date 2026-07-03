Ziraat Bankası’ndan tarıma 1 trilyonluk dev destek! Alpaslan Çakar: Yüzde 70’i tek başımıza sırtlıyoruz

EKOSİSTEM YAKLAŞIMI İLE TARLADAN TABAĞA DESTEK

2021 yılında başlatılan buluşmaların neden "ekosistem" olarak adlandırıldığını açıklayan Çakar, tüm paydaşların bu süreçte yer alması gerektiğini belirtti. Çakar, "İsmine ekosistem dedik. Niye ekosistem? Çünkü bu bir yolculuk; bütün paydaşların yer aldığı bir ekosistem olması gerekiyordu. Herkesin yer alması lazımdı... Aslında tarladan tabağa olan bütün süreçte ya da hammadde boyutu itibarıyla, tarımsal sanayi itibarıyla bütün paydaşların bir araya geldiği bir organizasyon" diye konuştu.

YIL SONUNDA FAİZ İNDİRİMİ SİNYALİ

Enflasyon ve para politikasına dair değerlendirmelerde de bulunan Alpaslan Çakar, tarımsal rekoltenin bu yıl çok iyi olacağını ve bunun enflasyonla mücadeleye destek vereceğini öngördü. Politika faizine yönelik beklentisini ise şu sözlerle aktardı:

"Enflasyondaki düşüşe paralel olarak yıl sonuna doğru politika faiz oranının da yavaş yavaş, belli bir program dahilinde ineceğini düşünüyorum."

Geçen yılın aksine bu yıl kuraklık sorunu yaşanmadığını ve yağışların verimli olduğunu belirten Çakar, gıda fiyatlarının enflasyon üzerindeki negatif etkisinin azalacağını öngördü

Haber Girişi Baki Sancak - Editör