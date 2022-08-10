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Giriş Tarihi: 11.8.2022

Ziraat katılım’dan 140 milyarlık kaynak

Ziraat katılım’dan 140 milyarlık kaynak
ZİRAAT Katılım ikinci çeyrek rakamlarını açıkladı. 2022 ikinci çeyrek verilerine ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir; "Bankamızın toplam aktifleri, 2022 ikinci çeyreğinde, 2021 yıl sonuna göre yüzde 54 artışla 151.6 milyar TL'ye ulaştı. Yine aynı döneme göre, toplanan fonlar yüzde 62 artış ile 126.5 milyar TL olurken, kullandırılan nakdi fonlar ise yüzde 56 artışla 103.5 milyar TL seviyesine çıktı. Ziraat Katılım'ın 2022 yılı ikinci çeyreğinde ülkemiz ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 140 milyar TL oldu. Metin Özdemir; "2015'ten bugüne 117 adet kira sertifikası ihracı ile toplamda 44.1 milyar TL hacme ulaştık" dedi.
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Ziraat katılım’dan 140 milyarlık kaynak
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