Ziraat Katılım’dan ülke ekonomisine 340 milyarlık destek

ZİRAAT Katılım, 2023 yılı finansal verilerini açıkladı. Bankanın toplam aktifleri önceki seneye göre yüzde 80 artarak 384.2 milyar liraya ulaştı. Bankanın kullandırdığı nakdi fonlar da yüzde 80 yükselişle 261.7 milyar liraya çıktı. Gayri nakdi fonları yüzde 73 büyümeyle 78.3 milyar liraya ulaşan banka ülke ekonomisine 340 milyar liralık destek sağladı. 2023 yıl sonu itibarıyla toplanan fonlar ise önceki yıla göre yüzde 76 artarak 304.3 milyar lira büyüklüğe ulaştı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini en doğru kanaldan ve en uygun çözüm önerilerini sunarak karşıladıklarını belirterek, bölgede ve uluslararası piyasalarda da etkin bir katılım finans kurumu olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı. Ziraat Katılım'ın geçen yıl toplamda 17.1 milyar liraya ulaşan 33 adet kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladığını kaydeden Özdemir, bankanın kurulduğu tarihten 2023 yılsonuna kadar değişik tutarlı tertipler halinde 70.3 milyar liralık ihraç gerçekleştirdiği bilgisini verdi.