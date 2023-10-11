Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Ziraat’ten akaryakıt sektörüne özel destek
Giriş Tarihi: 12.10.2023

Ziraat’ten akaryakıt sektörüne özel destek

Ziraat’ten akaryakıt sektörüne özel destek
ZİRAAT Bankası, akaryakıt sektöründe üye iş yerlerine özel olarak belirlediği fiyat ve ücretler ile maliyet avantajı sunmaya devam ediyor. Bankadan yapılan açıklamada, bu sayede akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinin, dolayısı ile son tüketicinin desteklenmesinin hedeflendiği kaydedildi. Ziraat Bankası Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Sağlık, kredi kartı ve banka kartı ile yapılacak akaryakıt alımlarımda, firma maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunmak için üye iş yeri komisyon oranları ve POS ücretlerinin, iş yerinin tercihine göre üç farklı modeldeki özel fiyatlamayla belirlenebileceğini kaydetti. Sağlık, "Her firma ve bayi kendi özel koşullarına uygun olan fiyatlama modelini tercih ederken, bu uygulama kapsamında bankamız kartları Ziraat BANKKART'a özel yüzde 1.59'a varan avantajlı fiyatlama koşullarından yararlanma imkânı da bulacak. Ayrıca firmalarımız için avantajlı faiz oranlarıyla DBS ve indirimli komisyon oranı ile teminat mektubu imkânları da sunuluyor. Ziraat Bankası, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve müşterilerimizin yanında olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Ziraat’ten akaryakıt sektörüne özel destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA