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Giriş Tarihi: 26.5.2024

Zorlu İsrail’de enerjiden çıkıyor

Zorlu İsrail’de enerjiden çıkıyor
Zorlu Enerji, İsrail'de doğrudan ortak olduğu Ezotech Electric Ltd., Solad Energy Ltd. ve Adnit Real Estate Ltd. şirketlerinin satışına yönelik hisse alım sözleşmelerini imzaladı. Zorlu Enerji CEO'su Sinan Ak, Zorlu Enerji'nin karbonsuzlaşma taahhütleri kapsamında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve elektrifikasyon odaklı dönüşümde öncü bir şirket olmayı amaçladıklarını dile getirerek, "İsrail'de de yurt dışı yatırımlar portföyümüz içinde yer alan doğal gaz santrallerimiz mevcut. Türkiye'deki gaz tedarik ve dağıtım operasyonlarımızın satışından sonra, İsrail'de her birine yüzde 42.15 oranında ortağı olduğumuz Ezotech, Solad ve Adnit şirketlerindeki hisselerimizin satışı ve pay devirlerine yönelik sözleşmelerimizin imzalarını tamamladık" dedi.
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Zorlu İsrail’de enerjiden çıkıyor
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