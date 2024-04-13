Giriş Tarihi: 13.04.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 13.04.2024
09:32
A101 AKTÜEL 18 NİSAN KATALOĞU! Maxi Scooter satışta! İndirimli çılgınlığı bu hafta A101'de
A101 aktüel kataloğu yayında. 18 Nisan Perşembe günü A101 zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Yeni kataloğun en dikkat çeken ürünü scooter oldu. Bu hafta alışveriş severler için ankastre setlerinden, ev tekstili ürünlerine, küçük ev aletlerinden ütü, çay makinesi, kahve makinesi gibi birçok seçenekten, çeşit çeşit mutfak araç gereçlerine, mobilyalardan oyuncuklara birçok ürün yer alırken elektronik tutkunları için kulaklıklar ve akıllı telefonlar satışa çıkıyor. İşte, 18 Nisan 2024 Perşembe fırsatları ile A101 aktüel katalog ürünleri ve fiyat listesi