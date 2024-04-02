Giriş Tarihi: 02.04.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
10:58
BİM AKTÜEL KATALOĞU 2- 5 Nisan || İndirim severlere müjde... İndirimli ürünler bu Salı ve Cuma mağazalarda!
BİM aktüel kataloğu yayında. Alışveriş severlere ve indirim takipçilerine müjde! Birbirinden kategorilerde indirim büyük oranda mevcut! 2-5 Nisan Pazartesi ve Cuma günleri BİM zincir marketlerinde birbirinden çeşitli ürünler yer alıyor. Bu hafta özellikle alet edevattan bahçe düzenleme ürünlerine birçok şey zincir marketlerin raflarında yerini alıyor. Ev tekstilinden, ev giyim ürünlerine ve iç giyime kadar her şey indirimli fiyatlarla yer alırken hijyen paketleri de unutulmadı. Hijyenik pedden bakım ve kozmetik ürünlerine, deterjanlardan peçete ve kâğıt mendillere birçok ürün bu hafta BİM'de