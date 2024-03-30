Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
12:00
Van Erciş seçim sonuçları: Erciş 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri çerçevesinde, Erciş ilçesindeki belediye başkanı ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, 31 Mart 2024 Pazar günü sandıklara giderek nihai kararı verecek. Seçim akşamı, YSK'nın resmi verilerine dayanarak sunulan Erciş yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilecekler. İşte, 2024 Erciş yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!