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Haberler Galeri Van Erciş seçim sonuçları: Erciş 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları
Giriş Tarihi: 30.03.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 12:00

Van Erciş seçim sonuçları: Erciş 2024 yerel seçim canlı ve anlık oy oranları

31 Mart Türkiye Yerel Seçimleri çerçevesinde, Erciş ilçesindeki belediye başkanı ve mahalle muhtarları yeniden belirlenecek. Seçmenler, 31 Mart 2024 Pazar günü sandıklara giderek nihai kararı verecek. Seçim akşamı, YSK'nın resmi verilerine dayanarak sunulan Erciş yerel seçim sonuçlarını sabah.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilecekler. İşte, 2024 Erciş yerel seçim sonuçları ve canlı oy oranları!

Van Erciş seçim sonuçları | YSK Erciş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

Erciş seçim sonuçları ilçede ikamet eden seçmenler tarafından sorgulanıyor. 27 mahallesi bulunan ilçe için seçmenler Erciş seçim sonuçlarını yakından takip ederken, YSK'nın seçim yasağı biter bitmez sandıklardan çıkan veriler anlık olarak sabah.com.tr üzerinden yayınlanacak. İşte, Erciş seçim sonuçları için canlı ve anlık veriler!

VAN ERCİŞ SEÇİM SONUÇLARI - 31 MART 2024

Aşağıda yer alan Van Erciş seçim sonuçları ekranı aracılığıyla 31 Mart akşamı bu ilçedeki adayların oy oranlarına ulaşabilir, verileri anlık olarak takip edebilirsiniz.

Van Erciş seçim sonuçları | YSK Erciş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

SEÇİM SONUÇLARI 2024 CANLI TAKİP

AK Parti: Fatih Çiftci

CHP: Yusuf İzzettin Kılıç

İYİ Parti: Mustafa Bay

Yeniden Refah Partisi: Şahin Yağar

Dem Parti: Baran Bilici

Van Erciş Seçim Sonuçları linkine tıklayarak adayların canlı ve anlık oy oranlarını görüntüleyebilirsiniz.

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Van Erciş seçim sonuçları | YSK Erciş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

VAN İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI TAKİP ET

Van 'da diğer tüm ilçelerin seçim sonuçlarına ulaşmak için aşağıdaki ilçelerin üzerine tıklayabilirsiniz. YSK ile partilerin ve adayların oy oranlarını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Bahçesaray Seçim Sonuçları

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Çatak Seçim Sonuçları

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Saray Seçim Sonuçları

Tuşba Seçim Sonuçları

Van Erciş seçim sonuçları | YSK Erciş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

VAN ERCİŞ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Van Erciş 'de AK Parti Fatih Çiftci, CHP Yusuf İzzettin Kılıç, İYİ Parti Mustafa Bay, Yeniden Refah Partisi Şahin Yağar ve Dem Parti Baran Bilici ismi ile oy pusulasında yer alacak.

Diğer tüm partilerin aday listesine de sabah.com.tr'nin seçim sonuçları sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Van Erciş seçim sonuçları | YSK Erciş yerel seçim sonuçları 2024 ile canlı ve anlık oy oranları

ERCİŞ MAHALLELERİ

Erciş'te 102 mahalle vardır:

  1. Abdalmezrası
  2. Adnan Menderes
  3. Ağaçören
  4. Ağırkaya
  5. Akbaş
  6. Akçayuva
  7. Aksakal
  8. Alkanat
  9. Aşağıakçagedik
  10. Aşağıçökek
  11. Aşağıgöze
  12. Aşağıışıklı
  13. Aşağıkozluca
  14. Bayramlı
  15. Beyazıt
  16. Bozyaka
  17. Bucakönü
  18. Bulamaç
  19. Camiikebir
  20. Çakırbey
  21. Çatakdibi
  22. Çataltepe
  23. Çelebibağı
  24. Çetintaş
  25. Çınarlı
  26. Çimen
  27. Çobandüzü
  28. Çubuklu
  29. Deliçay
  30. Derekent
  31. Derimevi
  32. Dinlence
  33. Doğancı
  34. Doluca
  35. Duracak
  36. Düvenci
  37. Ekiciler
  38. Ergücü
  39. Evbeyli
  40. Gedikdibi
  41. Gergili
  42. Gökoğlan
  43. Gölağzı
  44. Görüşlü
  45. Gözütok
  46. Gültepe
  47. Gümüşoluk
  48. Hacıkaş
  49. Hasanabdal
  50. Haydarbey
  51. Hocaali
  52. İkizçalı
  53. İşbaşı
  54. Kadirasker
  55. Karatavuk
  56. Kardoğan
  57. Karlıyayla
  58. Kasımbağı
  59. Kayaboyun
  60. Kekiksırtı
  61. Keklikova
  62. Kırkdeğirmen
  63. Kırkpınar
  64. Kışla
  65. Kızılören
  66. Kocapınar
  67. Koçköprü
  68. Köycük
  69. Latifiye
  70. Mağara
  71. Nişancı
  72. Ortayayla
  73. Oyalı
  74. Örene
  75. Payköy
  76. Pınarlı
  77. Sabanbüken
  78. Sahil Kent
  79. Salihiye
  80. Salmanağa
  81. Söğütlü
  82. Şehirpazar
  83. Şerefli
  84. Taşevler
  85. Taşkapı
  86. Taşlıçay
  87. Tekevler
  88. Tekler
  89. Topraklı
  90. Ulupamir
  91. Uncular
  92. Vanyolu
  93. Yalındam
  94. Yankıtepe
  95. Yeşilova
  96. Yetişen
  97. Yılanlı
  98. Yoldere
  99. Yöreli
  100. Yukarıakçagedik
  101. Yukarıışıklı
  102. Yünören
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