Giriş Tarihi: 08.04.2024 00:23
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024
00:23
Reyting sonuçları 6 Nisan 2024 Cumartesi belli oldu! İşte dünün reyting sıralamasında zirveye oturan yapım
6 Nisan reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Cumartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş, Dönül Dağı ve Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 6 Nisan 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…