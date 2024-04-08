Reyting sonuçları 6 Nisan 2024 Cumartesi belli oldu! İşte dünün reyting sıralamasında zirveye oturan yapım

6 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Dün gece ATV'de Kardeşlerim, TV8'de Survivor, Kanal D 'de Üç Kız Kardeş ve TRT'de Gönül Dağı dizisi ekranlara geldi. Bu yapımların içinden dün gece en çok tercih edilenler merak konusu oldu. Reyting sonuçları :