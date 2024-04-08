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Haberler Galeri Reyting sonuçları 6 Nisan 2024 Cumartesi belli oldu! İşte dünün reyting sıralamasında zirveye oturan yapım
Giriş Tarihi: 08.04.2024 00:23 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 00:23

Reyting sonuçları 6 Nisan 2024 Cumartesi belli oldu! İşte dünün reyting sıralamasında zirveye oturan yapım

6 Nisan reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı Cumartesi gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor Kardeşlerim, Üç Kız Kardeş, Dönül Dağı ve Survivor sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 6 Nisan 2024 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 6 Nisan 2024 Cumartesi belli oldu! İşte dünün reyting sıralamasında zirveye oturan yapım

6 Nisan reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 6 Nisan 2024 Cumartesi belli oldu! İşte dünün reyting sıralamasında zirveye oturan yapım

6 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Dün gece ATV'de Kardeşlerim, TV8'de Survivor, Kanal D 'de Üç Kız Kardeş ve TRT'de Gönül Dağı dizisi ekranlara geldi. Bu yapımların içinden dün gece en çok tercih edilenler merak konusu oldu. Reyting sonuçları :

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Reyting sonuçları 6 Nisan 2024 Cumartesi belli oldu! İşte dünün reyting sıralamasında zirveye oturan yapım

TOTAL

Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Survivor All Star", 3.sırada "Gönül Dağı" dizisinin özeti yer aldı.

Reyting sonuçları 6 Nisan 2024 Cumartesi belli oldu! İşte dünün reyting sıralamasında zirveye oturan yapım

AB

AB'de 1.sırada "Gönül Dağı", 2.sırada "Survivor All Star", 3.sırada Show TV'de ekrana gelen "Güldür Güldür Show" yer aldı.

Reyting sonuçları 6 Nisan 2024 Cumartesi belli oldu! İşte dünün reyting sıralamasında zirveye oturan yapım

ABC

ABC'de ise 1.sırada "Gönül Dağı", 2.sırada "Survivor All Star", 3.sırada "Gülbin Tosun İle Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

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