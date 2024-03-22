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Haberler Keşfet TRT SPOR CANLI İZLE || Macaristan Türkiye maçı TRT Spor canlı yayın izle ekranı ve milli maç kadrosu
Giriş Tarihi: 22.03.2024 08:13 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 08:13

TRT SPOR CANLI İZLE || Macaristan Türkiye maçı TRT Spor canlı yayın izle ekranı ve milli maç kadrosu

A Milli Takım Macaristan karşısında hazırlık maçına çıkıyor. EURO 2024 hazırlıkları kapsamında oynanacak mücadele TRT Spor canlı izle ekranı üzerinden takip edilecek. Şifresiz olarak izlenecek milli maç saati bekleniyor. Futbol seveler Macaristan Türkiye maçı canlı izle araştırmalarıyla TRT ekranlarına ve 22 Mart yayın akışı programına odaklanacak. İşte, TRT Spor canlı yayın izle HD linki ve frekans bilgileri...

TRT SPOR CANLI İZLE || Macaristan Türkiye maçı TRT Spor canlı yayın izle ekranı ve milli maç kadrosu

TRT Spor canlı izle ekranı başında yerler alındı. Macaristan Türkiye maçı izle seçeneklerine yönelen taraftarlar Puskas Arena'da oynanacak karşılaşmaya kilitlendi. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) mücadelesi öncesinde sıkı bir hazırlık geçirecek Milliler, ilk sınavını veriyor. Milli maç TRT Spor canlı yayın HD kanalından takip ediliyor. İşte, canlı maç izle linki...

TRT SPOR CANLI İZLE || Macaristan Türkiye maçı TRT Spor canlı yayın izle ekranı ve milli maç kadrosu

MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EURO 2024 hazırlık maçlarına hazırlanan Türkiye, Macaristan ile karşılaşıyor. Budapeşte'de yer alan Puskar Arena'da oynanacak karşılaşma 22 Mart Cuma günü (bugün) TSİ 22.45'te başlayacak.

Mücadeleyi Polonyalı hakem Bartosz Frankowski yönetecek.

A Milli Takımın heyecanlı karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

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TRT SPOR CANLI İZLE || Macaristan Türkiye maçı TRT Spor canlı yayın izle ekranı ve milli maç kadrosu

TRT SPOR YAYIN AKIŞI 22 MART CUMA

06:58 İstiklal Marşı
07:00 İLK BASKI (Canlı)
08:55 Spor Takvimi
09:00 İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ (Canlı)
09:15 BELÇİKA PRO LİG ÖZETLER
09:25 İspanya La Liga Goller
09:35 HOLLANDA EREDİVİSİE ÖZETLER
09:45 AVRUPADAN FUTBOL
10:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)
11:00 SPOR MANŞET (Canlı)
12:00 GÜN ORTASI (Canlı)
13:00 HABER MERKEZİ (Canlı)
14:00 SPOR STÜDYOSU (Canlı)
16:00 GÜNDEM FUTBOL (Canlı)
17:30 DÜNYADAN SPOR (Canlı)
18:00 SPOR MERKEZİ (Canlı)
19:00 A MİLLİ TAKIM AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEMELERİ PAKET
20:00 SPOR BÜLTENİ (Canlı)
21:00 MİLLİ MAÇ ÖZEL (Canlı)
22:45 HAZIRLIK MAÇI MACARİSTAN - TÜRKİYE (Canlı)
23:30 MİLLİ MAÇ ÖZEL (Canlı)
23:45 HAZIRLIK MAÇI MACARİSTAN - TÜRKİYE (Canlı)
00:45 MİLLİ MAÇ ÖZEL (Canlı)
02:00 TOKYO 2020 OLİMPİYAT OYUNLARI
03:45 Yapabilir Misin?
04:00 HAZIRLIK MAÇI MACARİSTAN - TÜRKİYE
05:45 MİLLİ MAÇ ÖZEL

TRT SPOR CANLI İZLE || Macaristan Türkiye maçı TRT Spor canlı yayın izle ekranı ve milli maç kadrosu

TRT SPOR CANLI İZLE

Macaristan Türkiye milli maç canlı izle ekranı için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

TRT SPOR CANLI YAYIN | https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

TRT SPOR CANLI İZLE || Macaristan Türkiye maçı TRT Spor canlı yayın izle ekranı ve milli maç kadrosu

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ


TÜRKSAT 3A (42°E) - 11.096 11.096 H 30000 5/6
TÜRKSAT 4A (42°E) - 11.958 11.958 V 27500 5/6

Digiturk:86 D-Smart: 86 Tivibu:85 Kablo TV: 911 Analog Kablo TV: - Turkcell TV+: -

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