22,5 yıl hapsi istenmişti! Ünlü şef Somer Sivrioğlu davasında keşif kararı

Duvarın yıkılmasına neden olacak herhangi bir işlem yaptırmadıklarını vurgulayan Evirgen, "Restorana ben de gidip geliyorum. Duvarda bir yamukluk veya eğilme fark etmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Duvarda eğilme olduğunu vatandaş fark edip belediyeyi aradıysa neden önlüme alınmamış? Bu olayın sorumlusu belediyedir" diyerek beraatini talep etti.

