Giriş Tarihi: 18.01.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
16:36
22,5 yıl hapsi istenmişti! Ünlü şef Somer Sivrioğlu davasında keşif kararı
MasterChef'in ünlü şeflerinden Somer Sivrioğlu'nun Etiler'deki lüks restoranının istinat duvarı çökmesi sonucu duvarın altında kalan Ürdün'lü eski diplomat hayatını kaybetmiş bir kişi ise ağır yaralanmıştı. Feci olayın ardından 22,5 yıla kadar hapsi istenen Somer Sivrioğlu davasında mahkeme olay yerinde keşif yapılmasına ve Libya Büyükelçisi Abdurrazag Mukhtar Ahmed Abdulgader'in dinlenmesine karar verdi.