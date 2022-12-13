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Haberler Galeri 45 yaşındaki Ceyda Düvenci günden güne eriyor! Son haline takipçilerinden yorum yağdı! 'Tığ gibi olmuşsun'
Giriş Tarihi: 13.12.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 15:48

45 yaşındaki Ceyda Düvenci günden güne eriyor! Son haline takipçilerinden yorum yağdı! 'Tığ gibi olmuşsun'

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2015 yılında evlenmişti. Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak, çocukları Melisa ve Ali ile birlikte çekilen karelerini sık sık paylaşıyor. Deneyimli oyuncu Ceyda Düvenci son olarak sosyal medyasında nasıl zayıfladığını takipçileriyle paylaştı. 45 yaşındaki oyuncu zayıflama sırrını açıkladı. Özlem Posbaşoğlu ile zayıflayan Ceyda Düvenci 17 cm verdi. Güzel oyuncu genç kızları kıskandırdı. Formda halini paylaşan oyuncuya övgüler yağdı. Ceyda Düvenci'nin son halini gören takipçileri ünlü oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. Başarılı oyuncunun takipçileri 'Bir deri bir kemik kalmışsınız', 'İğne ipliğe dönmüşsün', 'Tığ gibi olmuşsun' gibi yorumlarda bulundu.

45 yaşındaki Ceyda Düvenci günden güne eriyor! Son haline takipçilerinden yorum yağdı! ’Tığ gibi olmuşsun’

45 yaşındaki oyuncu Ceyda Düvenci, son dönemde incelmeye başladı. Düvenci'ye 40 yaş üstü dirençli yağlar için etkili bir program uygulandı. Böylece kilo vermesine engel metabolik blokajlardan kurtuldu ve hızla incelmeye başladı.

45 yaşındaki Ceyda Düvenci günden güne eriyor! Son haline takipçilerinden yorum yağdı! ’Tığ gibi olmuşsun’

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2015 yılında evlenmişti. Ceyda Düvenci Instagram'dan yaptığı paylaşımla büyük beğeni topladı.

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45 yaşındaki Ceyda Düvenci günden güne eriyor! Son haline takipçilerinden yorum yağdı! ’Tığ gibi olmuşsun’

Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak, çocukları Melisa ve Ali ile birlikte çekilen karelerini sık sık paylaşıyor.

45 yaşındaki Ceyda Düvenci günden güne eriyor! Son haline takipçilerinden yorum yağdı! ’Tığ gibi olmuşsun’

45 yaşındaki Ceyda Düvenci, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyucu 20'li yaşlarına geri döndü.

45 yaşındaki Ceyda Düvenci günden güne eriyor! Son haline takipçilerinden yorum yağdı! ’Tığ gibi olmuşsun’

45 yaşındaki Ceyda Düvenci, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyucu 20'li yaşlarına geri döndü.

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