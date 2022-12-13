45 yaşındaki Ceyda Düvenci günden güne eriyor! Son haline takipçilerinden yorum yağdı! ’Tığ gibi olmuşsun’

Giriş Tarihi: 13.12.2022 15:33 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 15:48

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak 2015 yılında evlenmişti. Ceyda Düvenci, kendisi gibi oyuncu olan eşi Bülent Şakrak, çocukları Melisa ve Ali ile birlikte çekilen karelerini sık sık paylaşıyor. Deneyimli oyuncu Ceyda Düvenci son olarak sosyal medyasında nasıl zayıfladığını takipçileriyle paylaştı. 45 yaşındaki oyuncu zayıflama sırrını açıkladı. Özlem Posbaşoğlu ile zayıflayan Ceyda Düvenci 17 cm verdi. Güzel oyuncu genç kızları kıskandırdı. Formda halini paylaşan oyuncuya övgüler yağdı. Ceyda Düvenci'nin son halini gören takipçileri ünlü oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. Başarılı oyuncunun takipçileri 'Bir deri bir kemik kalmışsınız', 'İğne ipliğe dönmüşsün', 'Tığ gibi olmuşsun' gibi yorumlarda bulundu.