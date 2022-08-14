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Haberler Galeri 45'lik Demet Şener’in siyah mayolu havuz başı pozları yaktı geçti! "Bir pozlar bir havalar"
Giriş Tarihi: 14.08.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 12:51

45'lik Demet Şener’in siyah mayolu havuz başı pozları yaktı geçti! "Bir pozlar bir havalar"

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Demet Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı. Son olarak gönlünü Tolga Arman'a kaptıran deneyimli manken Demet Şener sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Demet Şener son olarak havuz pozları ile takipçilerini mest etti. Siyah straplez mayosu ile havuzdan çıkarken paylaştığı pozlarla 'iyi hafta sonları' dileyen Demet Şener'in fit haline övgüler yağdı. 45 yaşındaki Demet Şener'in siyah mayolu pozlarına takipçilerinden ve ünlü isimlerden "Maşallah", "Çok güzelsin" yorumları geldi.

45’lik Demet Şener’in siyah mayolu havuz başı pozları yaktı geçti! Bir pozlar bir havalar

Yılların eskitemediği güzelliğiyle genç kızları kıskandıran Demet Şener hafta sonu pozları ile yine adından söz ettirdi.

45’lik Demet Şener’in siyah mayolu havuz başı pozları yaktı geçti! Bir pozlar bir havalar

İbrahim Kutluay ile evliliği ihanet nedeniyle sona eren Demet Şener, Cenk Küpeli ile ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamıştı.

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45’lik Demet Şener’in siyah mayolu havuz başı pozları yaktı geçti! Bir pozlar bir havalar

Son olarak gönlünü Tolga Arman'a kaptıran deneyimli manken Demet Şener sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

45’lik Demet Şener’in siyah mayolu havuz başı pozları yaktı geçti! Bir pozlar bir havalar

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Demet Şener son olarak havuz pozları ile takipçilerini mest etti.

45’lik Demet Şener’in siyah mayolu havuz başı pozları yaktı geçti! Bir pozlar bir havalar

Demet Şener havuz pozlarını ardı ardına paylaştı.

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