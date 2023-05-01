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Haberler Galeri 46 yaşındaki Demet Şener'in balkon pozu hayran bıraktı! "Kim der ki iki çocuk annesi"
Giriş Tarihi: 01.05.2023 15:18 Güncelleme Tarihi: 01.05.2023 15:22

46 yaşındaki Demet Şener'in balkon pozu hayran bıraktı! "Kim der ki iki çocuk annesi"

Geçtiğimiz günlerde 46 yaşına basan deneyimli manken Demet Şener sevgilisi Tolga Arman ile Venedik'te aşk tazelemişti. Aşk pozlarıyla düşman çatlatan çift sık sık sosyal medyada birlikte boy gösteriyor. Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Denet Şener son olarak evinin balkonundan pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziği ile hayran bırakan Demet Şener'in balkon pozlarına spor şıklığı damga vurdu. İşte boyundan büyük çocukları olan Demet Şener'in güzelliğini konuşturduğu balkon pozları...

46 yaşındaki Demet Şener’in balkon pozu hayran bıraktı! Kim der ki iki çocuk annesi

Demet Şener'in Tolga Arman ile birlikteliği, mutlu-mesut devam ediyor. Fırsat buldukça birkaç günlük tatil kaçamakları yapan aşıkların son adresi Venedik'ti.

46 yaşındaki Demet Şener’in balkon pozu hayran bıraktı! Kim der ki iki çocuk annesi

Geçtiğimiz günlerde çıkılan Venedik kaçamağının tatilden öte bir anlamı vardı.

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46 yaşındaki Demet Şener’in balkon pozu hayran bıraktı! Kim der ki iki çocuk annesi

Tolga Bey, 46 yaşını dolduran sevgilisini erken doğum günü kutlaması için Venedik'e götürmüştü.

46 yaşındaki Demet Şener’in balkon pozu hayran bıraktı! Kim der ki iki çocuk annesi

Üç gün boyunca romantik zaman geçiren aşıklar, sonrasında yurda dönmüştü.

46 yaşındaki Demet Şener’in balkon pozu hayran bıraktı! Kim der ki iki çocuk annesi

Demet Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Erken kutlama. Beni dünyanın en şanslı kadını hissettiren sevgilimin gözünden" notunu düşerek sevgilisine teşekkür etmeyi ihmal etmemişti.

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