46 yaşındaki Demet Şener'in balkon pozu hayran bıraktı! "Kim der ki iki çocuk annesi"

Giriş Tarihi: 01.05.2023 15:18
Güncelleme Tarihi: 01.05.2023
15:22
Geçtiğimiz günlerde 46 yaşına basan deneyimli manken Demet Şener sevgilisi Tolga Arman ile Venedik'te aşk tazelemişti. Aşk pozlarıyla düşman çatlatan çift sık sık sosyal medyada birlikte boy gösteriyor. Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan Denet Şener son olarak evinin balkonundan pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziği ile hayran bırakan Demet Şener'in balkon pozlarına spor şıklığı damga vurdu. İşte boyundan büyük çocukları olan Demet Şener'in güzelliğini konuşturduğu balkon pozları...