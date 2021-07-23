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Haberler Galeri 47 yaşındaki Songül Karlı siyah bikinisi ile yaktı geçti! Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile konuşuldu...
Giriş Tarihi: 23.07.2021 11:47 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 11:49

47 yaşındaki Songül Karlı siyah bikinisi ile yaktı geçti! Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile konuşuldu...

47 yaşındaki Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. "Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı'nın son halini görenler 'yine estetik yaptırmış' yorumlarında bulundu. Son olarak arkadaşları ile tatile çıkan Songül Karlı siyah bikinisi ile şezlong pozu verdi. İşte son günlerde cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen türkücü Songül Karlı'nın bikinili pozu ve sizin için derlediğimiz ünlü güzellerin bikinili pozları...

47 yaşındaki Songül Karlı siyah bikinisi ile yaktı geçti! Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile konuşuldu...

47 yaşındaki Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı.

47 yaşındaki Songül Karlı siyah bikinisi ile yaktı geçti! Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile konuşuldu...

"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı'nın son halini görenler 'yine estetik yaptırmış' yorumlarında bulundu.

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47 yaşındaki Songül Karlı siyah bikinisi ile yaktı geçti! Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile konuşuldu...

Son olarak arkadaşları ile tatile çıkan Songül Karlı siyah bikinisi ile şezlong pozu verdi.

47 yaşındaki Songül Karlı siyah bikinisi ile yaktı geçti! Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile konuşuldu...

İşte son günlerde cesur pozlarıyla gündemden düşmeyen türkücü Songül Karlı'nın bikinili pozu ve sizin için derlediğimiz ünlü güzellerin bikinili pozları...

47 yaşındaki Songül Karlı siyah bikinisi ile yaktı geçti! Songül Karlı yine göğüs dekoltesi ile konuşuldu...
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