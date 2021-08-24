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Haberler Galeri 49 yaşındaki Defne Samyeli süper mini transparan elbisesiyle şov yaptı! Yıllara meydan okumaya devam ediyor
Giriş Tarihi: 24.08.2021 06:33 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 06:35

49 yaşındaki Defne Samyeli süper mini transparan elbisesiyle şov yaptı! Yıllara meydan okumaya devam ediyor

Eski spiker, şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli uzun bir aradan sonra sahnelere geri döndü. Süper mini siyah sahne kıyafeti ile poz veren Defne Samyeli pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkat çeken Defne Samyeli süper mini transparan siyah elbisesi ile övgüleri topladı. Geçtiğimiz günlerde 49 yaşına basan 50'sine merdiven dayayan Defne Samyeli'nin kusursuz fiziği ve güzelliği genç kızları bile kıskandırdı. İşte yıllara meydan okuyan tescilli güzel Defne Samyeli'nin zarafetini konuşturduğu kareler...

49 yaşındaki Defne Samyeli süper mini transparan elbisesiyle şov yaptı! Yıllara meydan okumaya devam ediyor

Şimdilerde kariyerine şarkıcı ve oyuncu olarak devam eden eski haber spikeri Defne Samyeli, Bodrum'da sahne aldı. Samyeli'nin iddialı sahne kostümü görenleri şaşırttı.

49 yaşındaki Defne Samyeli süper mini transparan elbisesiyle şov yaptı! Yıllara meydan okumaya devam ediyor

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Defne Samyeli, yine kendisine hayran bıraktı. Hem tatil hem de sahne çalışmaları için Bodrum'da olan Samyeli sahne kostümü için iddialı bir seçim yaptı.

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49 yaşındaki Defne Samyeli süper mini transparan elbisesiyle şov yaptı! Yıllara meydan okumaya devam ediyor

Son dönemlerde Gülşen ve Hande Yener gibi isimlerin sahne kıyafetleri sık sık tartışma konusu olurken bu Defne Samyeli de bu gündeme dahil olmuş gibiydi.

49 yaşındaki Defne Samyeli süper mini transparan elbisesiyle şov yaptı! Yıllara meydan okumaya devam ediyor

Siyah süper mini ve göğüs dekoltesi olan Samyeli eteğini ise transparan detaylarla süslemişti.

49 yaşındaki Defne Samyeli süper mini transparan elbisesiyle şov yaptı! Yıllara meydan okumaya devam ediyor

49 yaşındaki sanatçı, fit haliyle dikkat çekerken transparan elbisesiyle sahnedeki rahat halleri de gözlerden kaçmadı.

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