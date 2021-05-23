49 yaşındaki İclal Aydın 'Aşk yaradı' yorumlarına sitem etti! Gönlünü Erdinç Gülener'e kaptırmıştı…

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın son olarak 'Ege'nin Hamsisi' dizisinde yer almıştı. Dizinin sona ermesinin ardından Urla'da sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Aydın, son haliyle herkesi şaşırttı. Bir süredir ekranlardan uzak olan İclal Aydın son dönemde zamanın büyük bölümünü yazdığı romanlara ayırıyor. İclal Aydın gönlünü kendi gibi oyuncu Erdinç Gülener'e kaptırmıştı. İclal Aydın 3 ayda sıkı bir diyetle adeta iğne ipliğe döndü. Verdiği kilolar sonrası paylaşımlarda bulunan İclal Aydın'ın son hali genç kızları kıskandırdı. İclal Aydın'ın son halini görenler, 'aşk yaradı' yorumunda bulundu. Aydın bu yorumlara yaptığı bir paylaşımla sitem etti.