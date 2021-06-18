Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 49 yaşındaki İclal Aydın görenleri kıskandırdı! 3 ayda iğne ipliğe dönen İclal Aydın’ın yeni paylaşımını görenler ‘Bir deri bir kemik kalmış’ dedi
Giriş Tarihi: 18.06.2021 06:44 Güncelleme Tarihi: 18.06.2021 06:49

49 yaşındaki görenleri kıskandırdı! 3 ayda iğne ipliğe dönen İclal Aydın’ın yeni paylaşımını görenler ‘ kalmış’ dedi

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu son olarak 'Ege'nin Hamsisi' dizisinde yer almıştı. Dizinin sona ermesinin ardından 'da sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Aydın, son haliyle herkesi şaşırttı. Bir süredir ekranlardan uzak olan İclal Aydın son dönemde zamanın büyük bölümünü yazdığı romanlara ayırıyor. İclal Aydın 3 ayda sıkı bir diyetle adeta . Verdiği kilolar sonrası paylaşımlarda bulunan İclal Aydın'ın son hali genç kızları kıskandırdı. İclal Aydın yıllar önceki fit haline geri döndü. İclal Aydın, son paylaşımıyla yine gündem oldu. İclal Aydın'ın takipçileri ' kalmış' yorumları yaptı.

49 yaşındaki İclal Aydın görenleri kıskandırdı! 3 ayda iğne ipliğe dönen İclal Aydın’ın yeni paylaşımını görenler ‘Bir deri bir kemik kalmış’ dedi

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan , son haliyle magazin gündemine damga vurdu. İclal Aydın 3 ayda sıkı bir diyetle adeta .

49 yaşındaki İclal Aydın görenleri kıskandırdı! 3 ayda iğne ipliğe dönen İclal Aydın’ın yeni paylaşımını görenler ‘Bir deri bir kemik kalmış’ dedi

Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu son olarak 'Ege'nin Hamsisi' dizisinde yer almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
49 yaşındaki İclal Aydın görenleri kıskandırdı! 3 ayda iğne ipliğe dönen İclal Aydın’ın yeni paylaşımını görenler ‘Bir deri bir kemik kalmış’ dedi

Dizinin sona ermesinin ardından 'da sakin bir hayat yaşamayı tercih eden Aydın, son haliyle herkesi şaşırttı.

49 yaşındaki İclal Aydın görenleri kıskandırdı! 3 ayda iğne ipliğe dönen İclal Aydın’ın yeni paylaşımını görenler ‘Bir deri bir kemik kalmış’ dedi

Bir süredir ekranlardan uzak olan son dönemde zamanın büyük bölümünü yazdığı romanlara ayırıyor.

49 yaşındaki İclal Aydın görenleri kıskandırdı! 3 ayda iğne ipliğe dönen İclal Aydın’ın yeni paylaşımını görenler ‘Bir deri bir kemik kalmış’ dedi

3 ayda sıkı bir diyetle adeta .

SON DAKİKA