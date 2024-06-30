5 ayda 250 kitap okuyordu bakın şimdi ne yapıyor! Filozof Atakan’ın son hali ortaya çıktı!

Felsefe kitapları ile ilgili düşüncelerini söylediği bir video ile sosyal medyada gündem olan 'Filozof Atakan', bir zamanlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çekmişti.