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Haberler Galeri 52 yaşında baba olmuştu! “Taş Kağıt Makas”ın Kadri Palaz’ı Hüseyin Avni Danyal’ın kızları ve güzel eşi dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 06.06.2024 12:54

52 yaşında baba olmuştu! “Taş Kağıt Makas”ın Kadri Palaz’ı Hüseyin Avni Danyal’ın kızları ve güzel eşi dikkat çekti!

"Taş Kağıt Makas" dizisinin Kadri Palaz'ı Hüseyin Avni Danyal, sosyal medyada ilgi odağı oldu. Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın konuşulan isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal sosyal medyanın merak edilen isimlerinden oldu. Hüseyin Avni Danyal'ın hayatını araştıran hayranları karşılarına çıkan bir bilgiyle oldukça şaşırdı. İşte dokuz yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan Taş Kağıt Makas'ın Kadri Palaz'ı Hüseyin Avni Danyal'ın eşi ve kızları...

52 yaşında baba olmuştu! “Taş Kağıt Makas”ın Kadri Palaz’ı Hüseyin Avni Danyal’ın kızları ve güzel eşi dikkat çekti!

"Taş Kağıt Makas" dizisinin Kadri Palaz'ı Hüseyin Avni Danyal, sosyal medyanın en çok merak edilenlerinden oldu. Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal hakkındaki gerçekle hayranlarını şaşırtmayı başardı.

52 yaşında baba olmuştu! “Taş Kağıt Makas”ın Kadri Palaz’ı Hüseyin Avni Danyal’ın kızları ve güzel eşi dikkat çekti!

Usta oyuncu Hüseyin Avni Danyal, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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52 yaşında baba olmuştu! “Taş Kağıt Makas”ın Kadri Palaz’ı Hüseyin Avni Danyal’ın kızları ve güzel eşi dikkat çekti!

Dokuz yıl önce 52 yaşında ikinci kez baba olan ünlü oyuncu verdiği bir röportajda Eşi Özgen Kılıçarslan ve evliliği için şunları söylemişti:

52 yaşında baba olmuştu! “Taş Kağıt Makas”ın Kadri Palaz’ı Hüseyin Avni Danyal’ın kızları ve güzel eşi dikkat çekti!

"Yaşam tecrübem, öğrendiklerim doğru bir evlilik yapmama neden oldu. Çok mutlu bir evlilik yaşıyorum. Yeni bir çocuk ve yeni bir enerjiyle hayata bakıyorum. Ben karımla evlenebilmek için her şeyi yaptım...

52 yaşında baba olmuştu! “Taş Kağıt Makas”ın Kadri Palaz’ı Hüseyin Avni Danyal’ın kızları ve güzel eşi dikkat çekti!

Hiç evlenmeye niyeti olmayan bir kadını evliliğe ikna etmem çok uzun sürdü. O hiç evlenmekten yana değildi. Eşimi evlenmeye ve çocuk yapmaya ben ikna ettim'"demişti.

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