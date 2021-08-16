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Haberler Galeri 55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali sosyal medyada olay oldu! 'Photoshopsuz' notuyla paylaştı!
Giriş Tarihi: 16.08.2021 06:25 Güncelleme Tarihi: 16.08.2021 06:30

55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali sosyal medyada olay oldu! 'Photoshopsuz' notuyla paylaştı!

Ekranlarda uzun süredir sunuculuk yapan Serap Paköz son hali ile sosyal medyada gündem oldu. Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Ünlü sunucu, daha sonra da şarkıcı Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirdi. 55 yaşındaki Serap Paköz'ün estetikli hali sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Serap Paköz'ün son hali bazı takipçileri tarafından 'gençleşip güzelleşmiş' yorumları alırken bazıları ise sunucuyu 'Uzay Yolu' filminin efsane karakteri Mr. Spock'a benzetmişti. Ünlü sunucu Instagram'dan son halini "Photoshopsuz" notuyla paylaştı.

55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali sosyal medyada olay oldu! ’Photoshopsuz’ notuyla paylaştı!

Uzun yıllardır ekranlarda yer alan sunucu Serap Paköz, "Benim neyim eksik?" diyerek, soluğu Seda Sayan'ın doktorunda aldı. 'Fransız Askısı' yöntemi ile yüzünü gerdirmişti. Ünlü sunucu Instagram'dan son halini "Photoshopsuz" notuyla paylaştı.

55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali sosyal medyada olay oldu! ’Photoshopsuz’ notuyla paylaştı!

Serap Paköz, geçtiğimiz aylarda kaşlarını kaldırtıp, yüzüne dolgu yaptırmış ve değişimiyle sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali sosyal medyada olay oldu! ’Photoshopsuz’ notuyla paylaştı!

Ünlü sunucu Serap Paköz, Seda Sayan'ın doktoruna giderek, 'Fransız Askısı' yöntemiyle yüzünü gerdirmişti.

55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali sosyal medyada olay oldu! ’Photoshopsuz’ notuyla paylaştı!

Estetik yaptırdığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Paköz, sosyal medyadan gelen bir yorumla çileden çıktı.

55 yaşındaki Serap Paköz’ün son hali sosyal medyada olay oldu! ’Photoshopsuz’ notuyla paylaştı!

Estetik yaptırdığını sosyal medya hesabından duyuran Paköz, "Benim neyim eksik ki... Biraz toparladı Cem beni, Fransız askı yaptı...

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