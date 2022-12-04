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Haberler Galeri 67 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu gençlik iksiri bulmuş gibi! "Bir insan hiç mi yaşlanmaz" Gülşen Bubikoğlu'nun pozuna beğeni yağdı!
Giriş Tarihi: 04.12.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 09:23

67 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu gençlik iksiri bulmuş gibi! "Bir insan hiç mi yaşlanmaz" Gülşen Bubikoğlu'nun pozuna beğeni yağdı!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmayan Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor. Son olarak sosyal medya paylaşımı ile yine dikkat çeken Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. Genç kızlara taş çıkaran Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu mest etti. İşte şimdilerde 67 yaşında olan Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...

67 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu gençlik iksiri bulmuş gibi! Bir insan hiç mi yaşlanmaz Gülşen Bubikoğlu’nun pozuna beğeni yağdı!

Yeşilçam'da rol aldığı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gülşen Bubikoğlu, oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de sık sık adından söz ettirmişti.

67 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu gençlik iksiri bulmuş gibi! Bir insan hiç mi yaşlanmaz Gülşen Bubikoğlu’nun pozuna beğeni yağdı!

Özellikle Tarık Akan ile başrolünü üstlendiği yapımlarla hafızalara kazınan ve Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev gibi filmleriyle büyük beğeni toplayan Bubikoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

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67 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu gençlik iksiri bulmuş gibi! Bir insan hiç mi yaşlanmaz Gülşen Bubikoğlu’nun pozuna beğeni yağdı!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.

67 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu gençlik iksiri bulmuş gibi! Bir insan hiç mi yaşlanmaz Gülşen Bubikoğlu’nun pozuna beğeni yağdı!

Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

67 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu gençlik iksiri bulmuş gibi! Bir insan hiç mi yaşlanmaz Gülşen Bubikoğlu’nun pozuna beğeni yağdı!

Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor.

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