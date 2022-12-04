Giriş Tarihi: 04.12.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 04.12.2022 09:23

67 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu gençlik iksiri bulmuş gibi! "Bir insan hiç mi yaşlanmaz" Gülşen Bubikoğlu'nun pozuna beğeni yağdı!

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle yıllara meydan okuyor. Adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmayan Gülşen Bubikoğlu hayranlarına sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Gülşen Bubikoğlu en beğenilen fotoğraflarındaki pozlarını adeta yeniden canlandırıyor. Gülşen Bubikoğlu'nun son halini görenler "Yıllar onu teğet geçmiş" demeden edemiyor. Son olarak sosyal medya paylaşımı ile yine dikkat çeken Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. Genç kızlara taş çıkaran Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu mest etti. İşte şimdilerde 67 yaşında olan Gülşen Bubikoğlu'nun son hali...