90'lara damga vuran şarkıcı Bendeniz'den çok konuşulacak Aleyna Tilki yorumu: Pek şans vermiyorum...

'Müjdeler Ver', 'Güzeller Güzeli', 'Ya Sen Ya Hiç', 'Kerime', Ah Bir Dönsen' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları Türk Pop Müziği'ne kazandıran Bendeniz 90'lı yıllara damga vurmuştu. Geçen yıllara rağmen neredeyse hiç değişmeyen Bendeniz önceki gün diş kontrolü için geldiği Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazatecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, kendisine dünya starı olma hedefi koyan Aleyna Tilki'ye pek şans vermediğini dile getirdi. Olduka iddialı açıklamalarda bulunan Bendeniz'in sözleri yeni bir tartışmayı ateşleyecek türden. İşte şimdilerde 47 yaşında olan Bendeniz'in çok konuşulacak açıklamaları...