90'lara damga vuran şarkıcı Bendeniz'den çok konuşulacak Aleyna Tilki yorumu: Pek şans vermiyorum...

Bendeniz, kendisine dünya starı olma hedefi koyan Aleyna Tilki'ye pek şans vermediğini belirtip "Hangi arkadaşımız olursa olsun, dünya piyasalarının bizim sanatçılarımıza açık olduğunu düşünmüyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun" diye konuştu.

