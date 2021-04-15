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Haberler Galeri 90'lara damga vuran şarkıcı Bendeniz'den çok konuşulacak Aleyna Tilki yorumu: Pek şans vermiyorum...
Giriş Tarihi: 15.04.2021 07:59 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 08:12

90'lara damga vuran şarkıcı 'den çok konuşulacak yorumu: Pek şans vermiyorum...

'Müjdeler Ver', '', '', '', ' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları 'ne kazandıran 90'lı yıllara damga vurmuştu. Geçen yıllara rağmen neredeyse hiç değişmeyen Bendeniz önceki gün diş kontrolü için geldiği 'nda görüntülendi. Gazatecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, kendisine dünya starı olma hedefi koyan 'ye pek şans vermediğini dile getirdi. Olduka iddialı açıklamalarda bulunan Bendeniz'in sözleri yeni bir tartışmayı ateşleyecek türden. İşte şimdilerde 47 yaşında olan Bendeniz'in çok konuşulacak açıklamaları...

EVREN ABDULLAHOĞLU
90'lara damga vuran şarkıcı Bendeniz'den çok konuşulacak Aleyna Tilki yorumu: Pek şans vermiyorum...

'Müjdeler Ver', '', '', '', ' ve çok daha fazlası... Tüm bu şarkıları 'ne kazandıran 90'lı yıllara damga vurmuştu.

90'lara damga vuran şarkıcı Bendeniz'den çok konuşulacak Aleyna Tilki yorumu: Pek şans vermiyorum...

Geçen yıllara rağmen neredeyse hiç değişmeyen önceki gün diş kontrolü için geldiği 'nda görüntülendi.

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90'lara damga vuran şarkıcı Bendeniz'den çok konuşulacak Aleyna Tilki yorumu: Pek şans vermiyorum...

Gazatecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, kendisine dünya starı olma hedefi koyan 'ye pek şans vermediğini dile getirdi.

90'lara damga vuran şarkıcı Bendeniz'den çok konuşulacak Aleyna Tilki yorumu: Pek şans vermiyorum...

Olduka iddialı açıklamalarda bulunan 'in sözleri yeni bir tartışmayı ateşleyecek türden. İşte şimdilerde 47 yaşında olan Bendeniz'in çok konuşulacak açıklamaları...

90'lara damga vuran şarkıcı Bendeniz'den çok konuşulacak Aleyna Tilki yorumu: Pek şans vermiyorum...

, kendisine dünya starı olma hedefi koyan 'ye pek şans vermediğini belirtip "Hangi arkadaşımız olursa olsun, dünya piyasalarının bizim sanatçılarımıza açık olduğunu düşünmüyorum. Allah hepsinin yardımcısı olsun" diye konuştu.

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