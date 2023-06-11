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Haberler Galeri 90'ların koşan adamı Mirkelam’ı bir de şimdi görün! 56 yaşındaki Mirkelam'ı artık tanımak çok zor!
Giriş Tarihi: 11.06.2023 07:16

90'ların koşan adamı Mirkelam’ı bir de şimdi görün! 56 yaşındaki Mirkelam'ı artık tanımak çok zor!

90'lı yılların koşan adamı olarak tanınan Mirkelam uzun yıllardır müzik camiasından ve ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Döneminin en sevilen şarkıcılarından olan Mirkelam son olarak 10 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi Aysen Sabancı ile görüntülenmişti. 56 yaşındaki şarkıcı Mirkelam son hali ile adından söz ettirdi. Yeni şarkısı ile müzik piyasasına geri dönen Mirkelam'ın değişimi de sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Kokoreç, Unutulmaz, Her Gece gibi şarkıları ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mirkelam'ın son hali...

90’ların koşan adamı Mirkelam’ı bir de şimdi görün! 56 yaşındaki Mirkelam’ı artık tanımak çok zor!

Bir döneme damgasını vuran şarkıcılardan Mirkelam uzun bir aradan sonra müzik piyasasına geri döndü.

90’ların koşan adamı Mirkelam’ı bir de şimdi görün! 56 yaşındaki Mirkelam’ı artık tanımak çok zor!

90'lı yılların koşan adamı olarak tanınan Mirkelam uzun yıllardır müzik camiasından ve ekranlardan uzak bir hayat sürüyordu.

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90’ların koşan adamı Mirkelam’ı bir de şimdi görün! 56 yaşındaki Mirkelam’ı artık tanımak çok zor!

Döneminin en sevilen şarkıcılarından olan Mirkelam son olarak 10 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi Aysen Sabancı ile görüntülenmişti.

90’ların koşan adamı Mirkelam’ı bir de şimdi görün! 56 yaşındaki Mirkelam’ı artık tanımak çok zor!

56 yaşındaki şarkıcı Mirkelam son hali ile adından söz ettirdi.

90’ların koşan adamı Mirkelam’ı bir de şimdi görün! 56 yaşındaki Mirkelam’ı artık tanımak çok zor!

İşte Kokoreç, Unutulmaz, Her Gece gibi şarkıları ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mirkelam'ın son hali...

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