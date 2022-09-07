Giriş Tarihi: 07.09.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 14:58

90'ların koşan adamı Mirkelam'ı şimdi tanımak çok zor! 56 yaşındaki Mirkelam yıllar sonra ortaya çıktı!

90'lı yılların koşan adamı olarak tanınan Mirkelam uzun yıllardır müzik camiasından ve ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Döneminin en sevilen şarkıcılarından olan Mirkelam son olarak 10 yıldır birliktelik yaşadığı sevgilisi Aysen Sabancı ile görüntülenmişti. 56 yaşındaki şarkıcı Mirkelam son hali ile adından söz ettirdi. Yeni şarkısı ile müzik piyasasına geri dönen Mirkelam'ın değişimi de sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. İşte Kokoreç, Unutulmaz, Her Gece gibi şarkıları ile büyük bir hayran kitlesine ulaşan Mirkelam'ın son hali...