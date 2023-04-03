Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi!

Burada konuşan Ilıcalı, "Çok mutluyuz. Varol ile birlikte çok güzel bir organizasyon yapıyoruz. Açıkcası artık bu saatten sonra bizim yapmamız gereken buradaki kardeşlerimizi mümkün olduğu derecede mutlu etmek. Daha güzel projelerimiz de var. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız."