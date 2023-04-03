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Haberler Galeri Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi!
Giriş Tarihi: 03.04.2023 18:11 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 18:20

Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi!

Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu ile Hatay'da depremzede çocuklarla bir araya gelip, 'Kral Şakir Mikrop Avcıları' animasyon filmini izledi.

DHA
Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi!

Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu ile Hatay'da depremzede çocuklarla bir araya gelip, 'Kral Şakir Mikrop Avcıları' animasyon filmini izledi.

Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi!

Beraberinde sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu ile hava yoluyla Hatay'a gelen Acun Ilıcalı, Katar-Türkiye Konteyner Kardeşlik Kenti'nde film depremzedeler tarafından karşılandı.

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Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi!

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın da katıldığı etkinlikte Ilıcalı, çocukların arasında girdiği alanda özçekim taleplerini geri çevirmedi.

Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu Hatay'da depremzedelerle bir araya geldi! | Video

Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi!

Ilıcalı'nın sevgilisi Altunkaya da kadınların yoğun ilgisiyle karşılandı. Kadınlar, Altunkaya ile fotoğraflar çektirdi.

Acun Ilıcalı, sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve karikatürist Varol Yaşaroğlu Hatay’da depremzedelerle bir araya geldi!

Burada konuşan Ilıcalı, "Çok mutluyuz. Varol ile birlikte çok güzel bir organizasyon yapıyoruz. Açıkcası artık bu saatten sonra bizim yapmamız gereken buradaki kardeşlerimizi mümkün olduğu derecede mutlu etmek. Daha güzel projelerimiz de var. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız."

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