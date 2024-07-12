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Haberler Galeri Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'in dudak uçuklatan değişimi! 'Adını estetik koydum'
Giriş Tarihi: 12.07.2024 20:33 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 20:53

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'in dudak uçuklatan değişimi! 'Adını estetik koydum'

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı bir döneme damga vuran 'Adını Feriha Koydum' dizisinde Cansu karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sedef Şahin'in son hali inanılır gibi değil. Sedef Şahin geçirdiği estetik operasyonların ardından adeta bambaşka biri oldu. 20 kilo verdiğini açıklayan Sedef Şahin bir değişti, pir değişti. Ünlü ismi tanıyabilene aşk olsun. İşte Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'in inanılmaz değişimi…

Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin’in dudak uçuklatan değişimi! ’Adını estetik koydum’

Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Adını Feriha Koydum'da Cansu karakterini canlandıran Sedef Şahin'in son hali dikkat çekti. Bir dizi estetik operasyon geçiren oyuncu 20 kilo vermişti. Sedef Şahin'in son halini görenler tanıyamadı.

Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin’in dudak uçuklatan değişimi! ’Adını estetik koydum’

Son olarak 'Diriliş Ertuğrul'da 'Maria' karakterine hayat veren Sedef Şahin'in son görüntüsü gündem oldu.

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Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin’in dudak uçuklatan değişimi! ’Adını estetik koydum’

1992 doğumlu olan genç oyuncu geçirdiği estetik operasyonların ardından adeta bambaşka biri oldu.

Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin’in dudak uçuklatan değişimi! ’Adını estetik koydum’

Hatta takipçileri Şahin'in yeni görüntüsüne "Adını estetik koydum" şeklinde yorumlar yaptı.

Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin’in dudak uçuklatan değişimi! ’Adını estetik koydum’

Sedef Şahin, geçtiğimiz aylarda Gigi Hadid ile benzetilmişti. Değişimiyle sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu makyajsız halini paylaşmıştı.

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