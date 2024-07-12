Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin’in dudak uçuklatan değişimi! ’Adını estetik koydum’

Giriş Tarihi: 12.07.2024 20:33
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
20:53
Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrollerini paylaştığı bir döneme damga vuran 'Adını Feriha Koydum' dizisinde Cansu karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sedef Şahin'in son hali inanılır gibi değil. Sedef Şahin geçirdiği estetik operasyonların ardından adeta bambaşka biri oldu. 20 kilo verdiğini açıklayan Sedef Şahin bir değişti, pir değişti. Ünlü ismi tanıyabilene aşk olsun. İşte Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'in inanılmaz değişimi…