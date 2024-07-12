Adını Feriha Koydum’un Cansu’su Sedef Şahin’in dudak uçuklatan değişimi! ’Adını estetik koydum’

Bir zamanların en çok izlenen dizilerinden biri olan Adını Feriha Koydum'da Cansu karakterini canlandıran Sedef Şahin'in son hali dikkat çekti. Bir dizi estetik operasyon geçiren oyuncu 20 kilo vermişti. Sedef Şahin'in son halini görenler tanıyamadı.