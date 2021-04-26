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Haberler Galeri Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek 21 kilo vererek bambaşka biri olmuştu! Feyza Civelek yeni bir aşka yelken açtı...
Giriş Tarihi: 26.04.2021 17:07 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 17:14

'un Lara'sı 21 kilo vererek bambaşka biri olmuştu! Feyza Civelek yeni bir aşka yelken açtı...

, gibi popüler dizilerle tanınan genç oyuncu zayıflayınca hayatı değişti. Adını Feriha Koydum dizisindeki hayat verdiği zengin kız karakteri ile ünlenen genç oyuncu Feyza Civelek verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. Önceki gün "Arkadaşlarımın eskisiyle olacağıma yalnız kalırım" sözleriyle dikkat çeken oyuncu Feyza Civelek, reklamcı ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaştı. Feyza Civelek'in bu paylaşımı, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi. İşte Feyza Civelek'in Evren Yaşlak lle pozu...

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek 21 kilo vererek bambaşka biri olmuştu! Feyza Civelek yeni bir aşka yelken açtı...

, gibi popüler dizilerle tanınan genç oyuncu zayıflayınca hayatı değişti.

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek 21 kilo vererek bambaşka biri olmuştu! Feyza Civelek yeni bir aşka yelken açtı...

dizisindeki hayat verdiği zengin kız karakteri ile ünlenen genç oyuncu verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü.

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Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek 21 kilo vererek bambaşka biri olmuştu! Feyza Civelek yeni bir aşka yelken açtı...

ünlüleri zayıflatan Şeyda Coşkun ile kampa girdi. 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen 25 yaşındaki Feyza Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuşmuştu.

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek 21 kilo vererek bambaşka biri olmuştu! Feyza Civelek yeni bir aşka yelken açtı...

Önceki gün "Arkadaşlarımın eskisiyle olacağıma yalnız kalırım" sözleriyle dikkat çeken oyuncu , reklamcı ile birlikte çekilen fotoğrafını paylaştı.

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek 21 kilo vererek bambaşka biri olmuştu! Feyza Civelek yeni bir aşka yelken açtı...

'in bu paylaşımı, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu akıllara getirdi.

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