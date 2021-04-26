Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek 21 kilo vererek bambaşka biri olmuştu! Feyza Civelek yeni bir aşka yelken açtı...

Feyza Civelek ünlüleri zayıflatan Şeyda Coşkun ile kampa girdi. 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen 25 yaşındaki Feyza Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuşmuştu.