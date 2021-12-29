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Haberler Galeri Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek bir deri bir kemik kaldı! Değişimi dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 29.12.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 08:55

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek bir deri bir kemik kaldı! Değişimi dudak uçuklattı!

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi popüler dizilerle tanınan genç oyuncu Feyza Civelek zayıflayınca hayatı değişti. Adını Feriha Koydum dizisindeki hayat verdiği zengin kız karakteri ile ünlenen genç oyuncu Feyza Civelek verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü. Feyza Civelek, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Civelek, yeni yıldan beklentilerini "Gönlümden 2022'de prensimi bulmak geçiyor. Günümüz prenslerinde sıkıntı var, ilişkiler laçkalaşmış durumda." sözleri ile açıkladı. İşte spor ve sağlıklı beslenmeyle 42 bedenden 34 bedene düştüğünü söyleyen Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'in son hali...

Adını Feriha Koydum’un Lara’sı Feyza Civelek bir deri bir kemik kaldı! Değişimi dudak uçuklattı!

Adını Feriha Koydum dizisindeki hayat verdiği zengin kız karakteri ile ünlenen genç oyuncu Feyza Civelek verdiği kilolarla adeta bambaşka birine dönüştü.

Adını Feriha Koydum’un Lara’sı Feyza Civelek bir deri bir kemik kaldı! Değişimi dudak uçuklattı!

Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi popüler dizilerle tanınan genç oyuncu Feyza Civelek zayıflayınca hayatı değişti.

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Adını Feriha Koydum’un Lara’sı Feyza Civelek bir deri bir kemik kaldı! Değişimi dudak uçuklattı!

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek ünlüleri zayıflatan Şeyda Coşkun ile kampa girmişti. 2.5 ayda spor ve diyetle 78 kilodan 58'e düşen 25 yaşındaki Feyza Civelek, "Her gün 1.5 saat yürüdüm. Sebze ağırlıklı beslendim. 42 bedendim, şimdi 34 oldum" diye konuşmuştu.

Adını Feriha Koydum’un Lara’sı Feyza Civelek bir deri bir kemik kaldı! Değişimi dudak uçuklattı!

Feyza Civelek, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Civelek, yeni yıldan beklentilerini "İlk dileğim Kovid-19'un bitmesi. Bireysel olarak ise gönlümden 2022'de prensimi bulmak geçiyor. Günümüz prenslerinde sıkıntı var, ilişkiler laçkalaşmış durumda. Doğru adamı bulmayı arzu ediyorum. Kendi sektörümdekileri tercih etmiyorum, bu sektördeki ilişkilere inanmıyorum." sözleri ile açıkladı.

Adını Feriha Koydum’un Lara’sı Feyza Civelek bir deri bir kemik kaldı! Değişimi dudak uçuklattı!

İşte spor ve sağlıklı beslenmeyle 42 bedenden 34 bedene düştüğünü söyleyen Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'in iddialı Instagram halleri...

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