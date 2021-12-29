Adını Feriha Koydum’un Lara’sı Feyza Civelek bir deri bir kemik kaldı! Değişimi dudak uçuklattı!

Feyza Civelek, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Civelek, yeni yıldan beklentilerini "İlk dileğim Kovid-19'un bitmesi. Bireysel olarak ise gönlümden 2022'de prensimi bulmak geçiyor. Günümüz prenslerinde sıkıntı var, ilişkiler laçkalaşmış durumda. Doğru adamı bulmayı arzu ediyorum. Kendi sektörümdekileri tercih etmiyorum, bu sektördeki ilişkilere inanmıyorum." sözleri ile açıkladı.