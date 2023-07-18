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Haberler Galeri Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik’ten sevindiren haber! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik bugün evlendi!
Giriş Tarihi: 18.07.2023 21:08 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 21:08

Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik’ten sevindiren haber! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik bugün evlendi!

Oyuncu Ahmet Kural, avukat Çağla Gizem Çelik ile 4 yıldır birliktelik yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine nokta koyan, "İlişkimizi dostça ve saygıyla bitirme kararı aldık" diyen Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik, geride bıraktığımız mayıs ayında yeniden bir araya geldi. Ünlü çift, aldıkları sürpriz kararla magazin gündeminde yer alırken bugün de sevindiren haber kulislere bomba gibi düştü. Ünlü çift, bugün Bodrum'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi. İşte Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in düğününden ilk kareler!

Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik’ten sevindiren haber! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik bugün evlendi!

Ekranların sevilen isimlerinden oyuncu Ahmet Kural, 4 yıldır Avukat Çağla Gizem Çelik ile aşk yaşıyor.

Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik’ten sevindiren haber! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik bugün evlendi!

ÜNLÜ ÇİFTTEN SEVİNDİREN HABER

Bir dargın bir barışık ilişkilerini sürdüren ünlü çiftten bugün sevindiren haber geldi.

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Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik’ten sevindiren haber! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik bugün evlendi!

AHMET KURAL VE SEVGİLİSİ EVLENDİ

Ünlü çift, bugün Bodrum'da düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik'ten sevindiren haber! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik bugün evlendi! | Video

Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik’ten sevindiren haber! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik bugün evlendi!

İşte Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in düğününden ilk kareler!

Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik’ten sevindiren haber! Ahmet Kural ve Çağla Gizem Çelik bugün evlendi!

İşte Ahmet Kural ve sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in düğününden ilk kareler!

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