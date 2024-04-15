Ahmet Tatlı babası İbrahim Tatlıses’e açtı ağzını yumdu gözünü: Ben yıllarca canımı hiçe saydım sizi korudum

Oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'in 9 torunu daha var. Bunlardan biri de arasının bir türlü düzelmediği oğlu Ahmet Tatlı'dan olan torunu Mert Tatlı.