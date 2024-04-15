Giriş Tarihi: 15.04.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
23:49
Ahmet Tatlı babası İbrahim Tatlıses’e açtı ağzını yumdu gözünü: Ben yıllarca canımı hiçe saydım sizi korudum
Oğlu İdo Tatlıses ile gelini Yasemin Şefkatli'nin ikiz bebekleriyle yeniden dede olmanın mutluluğunu yaşayan İbrahim Tatlıses'in 9 torunu daha var. Bunlardan biri de arasının bir türlü düzelmediği oğlu Ahmet Tatlı'dan olan torunu Mert Tatlı. 6 yıldır dedesi İbrahim Tatlıses'e ait Sarıyer'deki dairede oturan torun Mert Tatlı babası ile dedesinin arasındaki kavganın yanan tarafı oldu. İbrahim Tatlıses, torununu oturduğu evden mahkeme kararıyla çıkarttırdı. Yaşanan krizden sonra Ahmet Tatlı açtı ağzını yumdu gözünü. Sosyal medyada bir paylaşım yapan Ahmet Tatlı, çok sert açıklamalarda bulundu. İşte Ahmet Tatlı'nın babası İbrahim Tatlıses'e yaptığı o dikkat çekici paylaşım!