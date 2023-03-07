Giriş Tarihi: 07.03.2023 13:35 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 13:38

Akasya Durağı'nda Obayana'nın aşkı Dilek'ti... Sırra kadem basan Pelin Sönmez'in değişimi dudak uçuklattı!

Akasya Durağı'nun Dilek'i şimdi ne yapıyor? Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından Akasya Durağı dizisinde Dilek karakterine hayat vermiş olan Pelin Sönmez yıllar sonra değişimi ile ilgi odağı oldu. Bir süredir ekranlardan uzak olan Pelin Sönmez, güzelliği ile yine kendine hayran bırakmayı başardı. Akasya Durağı'nda Obayana'nın büyük aşkı olan Dilek'i canlandıran Pelin Sönmez 2018 yılında evlenmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Nerede olduğu ve şimdilerde ne yaptığı merak edilen Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son hali ve birbirinden iddialı paylaşımları...