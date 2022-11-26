Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Akciğer kanserine yakalanmıştı! Armağan Çağlayan gözyaşlarına boğuldu: Acı çekmek istemiyorum!
Giriş Tarihi: 26.11.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 14:37

Akciğer kanserine yakalanmıştı! Armağan Çağlayan gözyaşlarına boğuldu: Acı çekmek istemiyorum!

Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarına üzen haberi vermişti. Armağan Çağlayan, yaptığı paylaşımda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu. Geçtiğimiz aylarda akciğer kanserinden kaybettiğimiz Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan, "Billur Hanım'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu." diyerek Buğra Bahadırlı ile dertleşti. "Acı çekmek istemiyorum" diyen Armağan Çağlayan gözyaşlarına boğuldu.

Akciğer kanserine yakalanmıştı! Armağan Çağlayan gözyaşlarına boğuldu: Acı çekmek istemiyorum!

Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, sevenlerini üzen haberi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. 56 yaşındaki Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı.

Akciğer kanserine yakalanmıştı! Armağan Çağlayan gözyaşlarına boğuldu: Acı çekmek istemiyorum!

SÜREÇLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Çağlayan, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımla da süreçle ilgili de bilgi vermişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Akciğer kanserine yakalanmıştı! Armağan Çağlayan gözyaşlarına boğuldu: Acı çekmek istemiyorum!

GÖSTERİLERİNE ARA VERECEK

Ünlü yapımcı, yaşadığı bu süreçte gösterilerine ve programlarına ara vereceğini de belirtti.

Akciğer kanserine yakalanmıştı! Armağan Çağlayan gözyaşlarına boğuldu: Acı çekmek istemiyorum!

"KİTLENİN KANSERLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Çağlayan yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım."

Akciğer kanserine yakalanmıştı! Armağan Çağlayan gözyaşlarına boğuldu: Acı çekmek istemiyorum!

Ayrıca Çağlayan "Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi'ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz."

SON DAKİKA