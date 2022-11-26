Giriş Tarihi: 26.11.2022 14:32 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 14:37

Akciğer kanserine yakalanmıştı! Armağan Çağlayan gözyaşlarına boğuldu: Acı çekmek istemiyorum!

Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hayranlarına üzen haberi vermişti. Armağan Çağlayan, yaptığı paylaşımda akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu. Geçtiğimiz aylarda akciğer kanserinden kaybettiğimiz Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, Armağan Çağlayan'a konuk oldu. Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan, "Billur Hanım'ın vefat ettiği gün benim ciğerimde bir kitle bulundu." diyerek Buğra Bahadırlı ile dertleşti. "Acı çekmek istemiyorum" diyen Armağan Çağlayan gözyaşlarına boğuldu.