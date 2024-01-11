Aldatmak dizisinde Kahraman’dan önemli karar!

53.Bölüm Özeti: Korktuğu başına gelen Tarık artık insanları eskisi gibi parmağında oynatamayacağını anlar. Özgüder Ailesi'yle arası gittikçe güçlenen Yeşim beklenmedik bir ittifak kurar. Aldatmak 53.Bölüm Fragmanı yayınlandı Güzide zor zamanında her daim yanında olan Sezai için aynısını yapmak ister. Ancak İpek'e ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak isteyen Güzide, onun içinde biriken kini hafife almıştır. Aldatmak 53. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı Oltan, Tolga'yı girdiği tehlikenin içinden çıkarmak için beklenmedik bir hamle yapar. Tolga sadece Oylum'un değil herkesin gözünden düşmeye devam eder. Talihsiz bir tesadüf Kahraman'ın Oylum için ne kadar değerli olduğunu ortaya çıkarır. Oylum'dan bir sevgi işareti gören Kahraman büyük bir karar alacaktır. 'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de.