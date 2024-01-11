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Haberler Galeri Aldatmak dizisinde Kahraman’dan önemli karar!
Giriş Tarihi: 11.01.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 11:32

Aldatmak dizisinde Kahraman’dan önemli karar!

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde Kahraman'dan önemli karar!

Aldatmak dizisinde Kahraman’dan önemli karar!

53.Bölüm Özeti:

Korktuğu başına gelen Tarık artık insanları eskisi gibi parmağında oynatamayacağını anlar. Özgüder Ailesi'yle arası gittikçe güçlenen Yeşim beklenmedik bir ittifak kurar.

Aldatmak 53.Bölüm Fragmanı yayınlandı

Aldatmak dizisinde Kahraman’dan önemli karar!

Güzide zor zamanında her daim yanında olan Sezai için aynısını yapmak ister. Ancak İpek'e ihtiyaç duyduğu yardımı sağlamak isteyen Güzide, onun içinde biriken kini hafife almıştır.

Aldatmak 53. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

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Aldatmak dizisinde Kahraman’dan önemli karar!

Oltan, Tolga'yı girdiği tehlikenin içinden çıkarmak için beklenmedik bir hamle yapar. Tolga sadece Oylum'un değil herkesin gözünden düşmeye devam eder.

Aldatmak dizisinde Kahraman’dan önemli karar!

Talihsiz bir tesadüf Kahraman'ın Oylum için ne kadar değerli olduğunu ortaya çıkarır. Oylum'dan bir sevgi işareti gören Kahraman büyük bir karar alacaktır.

Aldatmak dizisinde Kahraman’dan önemli karar!

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de.

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